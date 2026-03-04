Almeida replica a Vox que "los extremeños dieron un mandato claro, que tenía que gobernar María Guardiola"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a Vox que "los extremeños dieron un mandato claro, que tenía que gobernar María Guardiola", su compañera de filas, después de que el presidente portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, haya avanzado que su partido no apoyará la investidura de la 'popular' como presidenta de la Junta de Extremadura hasta que no tenga "certezas y garantías de cumplimiento" del "cambio" que quieren.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el alcalde ha insistido en la gobernanza de Guardiola, sobre todo cuando hay tanta distancia con la segunda fuerza política en lo que a votos se refiere. "A partir de ahí no tienen la mayoría absoluta y, por tanto, hay que negociar pero respetando la voluntad mayoritaria que se ha expresado en las urnas", que es lo que dice que está haciendo el PP, ha apuntado.

Su partido, ha remarcado, que "ha hecho un ejercicio de honestidad y transparencia desconocido hasta este momento". "Ojalá lo hubiera hecho Pedro Sánchez, que dijo que no iba a pactar con Bildu ni con los independentistas", ha lanzado.