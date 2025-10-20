Almeida reprocha la "cortina de humo" de Sánchez porque "la única hora que interesa es cuándo va a convocar elecciones"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado la última "cortina de humo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "la única hora que interesa a los españoles es cuándo va a convocar elecciones".

Pedro Sánchez ha anunciado que propondrá este lunes en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

"Estoy seguro de que a los autónomos les interesan más sus cuotas que el debate de la hora de Pedro Sánchez. O que a las mujeres de las pulseras antimaltrato lo que les gustaría es que Pedro Sánchez hablara de qué es lo que ha hecho en vez de si le va a cambiar la hora. Y María Corina Machado estará expectante por saber a qué hora le va a felicitar Pedro Sánchez", ha ironizado el primer edil, en declaraciones a los periodistas.

Martínez-Almeida tiene claro que es "una cortina de humo otra vez". "Se ha levantado el lunes a las 9 de la mañana y, como no tiene nada que decir de su Gobierno, como no puede defender al Gobierno más corrupto de la historia, ha decidido que tiene que intentar introducir artificialmente el debate de la hora", ha declarado.

En este punto, el alcalde ha vuelto a cargar contra un Gobierno "incapaz de sacar presupuestos por tercer año consecutivo", por lo que ha reclamado que la ciudadanía pueda elegir en las urnas su futuro y no "secuestrado por Pedro Sánchez en la Moncloa al albur de lo que le diga una persona que está en Waterloo y sus siete votos".