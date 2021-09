Almeida reprocha a Marlaska buscar "rédito político" y pide a Sánchez comprobar hechos antes de presidir una comisión

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que buscara "rédito político" con la denuncia falsa del joven de Malasaña y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "asegurarse de que por una vez que la preside (comisión de delitos de odio) se base en hechos que sean ciertos y no porque sea en Madrid".

"Cuando Marlaska dice que esto obedece a que partidos hacen un discurso, es obvio que quiso obtener rédito político, cuando Sánchez decide que él preside esta reunión o cuando dicen que esto es consecuencia de discursos de partidos políticos, es que pretende un uso partidista y abusivo", ha trasladado en regidor ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada en el centro cultural Fuente del Berro.

Martínez-Almeida se ha preguntado "¿por qué Marlaska no ha dimitido ya, por qué no lo hizo cuando cesó a Pérez de los Cobos, por qué no lo hizo cuando el 4 de mayo hizo lo mismo, ignorar y despreciar el trabajo de Policía y dar conclusiones anticipadas?".

"¿Cómo es posible que no haya dimitido o haya sido cesado con toda la sucesión de decisiones calamitosas, sectarias y de marcado carácter político?", ha apostillado.

A continuación ha reivindicado que Madrid es una ciudad en la que pueden producirse delitos de odio, "como en toda España", pero que estos "no son generalizados ni masivos". Ha expresado que lo que hay que hacer en esos casos es "apelar a la unidad" de quienes condenan estos delitos "y no buscar réditos políticos que pretendan beneficiar a una opción política".

También ha señalado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere presidir mañana la comisión, que lo haga siempre, que lo haga cuando asesinan a Samuel en Coruña, y otra, que lo haga cuando los hechos sean ciertos". "Lo mínimo que se le puede pedir es asegurarse de que por una vez que lo preside se base en hechos que sean ciertos y no porque sea en Madrid", ha remachado a renglón seguido.

Del mismo modo, ha lanzado que "si Sánchez está contra el odio, que explique por qué se sentó en una mesa de diálogo con Quim Torra, que llamó bestias taradas a los españoles, por qué se sienta con Bildu, que da la bienvenida a etarras, o cómo mantiene en el poder a Podemos, cuya portavoz en Madrid fue condenada en firme por agredir a una policía nacional".