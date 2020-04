Almeida respeta la decisión de Vox de no participar en las comisiones pensando "en el interés general"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respeta la decisión del grupo municipal de Vox de no participar ayer en las reuniones por videconferencia celebradas por áreas porque entienden que "el Gobierno tiene que estar centrado en los efectos de la pandemia", de ahí la adopción de ese paso, que tomaron considerando "lo más conveniente y no por un interés particular sino por un interés general".

Vox fue ayer el único grupo municipal que no participó en esta especie de comisiones temáticas por áreas y con el Covid-19 como denominador común aunque sí que lo han hecho en las juntas de portavoces reconvertidas en comités de crisis. Vox sí que elevó sus preguntas e iniciativas por escrito a las distintas áreas, confirmaron fuentes del grupo a Europa Press.

"Respeto esa decisión porque al margen de participar o no participar en las comisiones porque lo han hecho porque entienden que el Gobierno debe estar centrado en los efectos de la pandemia en la ciudad", ha contestado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El regidor ha asegurado que para el Ejecutivo es "fundamental" el control al Gobierno, que se materializa tanto con esas comisiones como con el Pleno que tendrá lugar a finales de la próxima semana. Almeida ha insistido en que respeta la decisión de Vox y la agradecen como muestra de apoyo al Gobierno al considerar que "es lo más conveniente" y "no por su interés particular sino por el interés general".

