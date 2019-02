Almeida respeta "enormemente" a la UCO y apunta que hay informes "que no han dado lugar a actuaciones incriminatorias"

Publicado 05/02/2019 13:07:31 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que respeta "enormemente" el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero añade que hay informes "que no han dado lugar a actuaciones incriminatorias".

Así ha respondido Almeida al ser requerido sobre la información que avanzan El Confidencial y la Cadena Ser, según la cual el PP de Madrid habría financiado irregularmente mítines y actos de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011 según informe de la UCO.

"Respeto a los procesos judiciales, y las resoluciones judiciales nos beneficien o no, las acatamos y respetamos. En el momento en que haya resolución judicial, podremos hacer un pronunciamiento", ha explicado.

Además, ha indicado que "hay numerosos informes de la UCO que han sido incorporados a sumarios y que sin embargo finalmente no han dado lugar a actuaciones incriminatorias contra miembros del PP".

"Respeto enormemente el trabajo de la UCO y también el de los jueces, que sobre eso me podré pronunciar. Sobre investigaciones preliminares que en este momento no están avaladas por resolución judicial es difícil que me pueda pronunciar", ha aseverado.