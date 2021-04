Almeida responde a Gabilondo que Ayuso merece "una nota muy superior al 1"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, merece "una nota muy superior al 1", calificación que le ha otorgado el candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Durante su intervención en un los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Gabilondo ha argumentado tras dar esta nota que Ayuso "no ha aprobado ni una sola ley, la del Suelo" que el PSOE ha llevado al Tribunal Constitucional. "Yo he sido profesor y no le pondré un cero, pero le pongo un 1, porque parece que se ha distraído en otras cosas en vez de hacer una verdadera gestión", ha apuntado.

De Gabilondo ha señalado que le merece "el respeto que no le tiene su partido", ya que "dice que es el candidato, pero sale Sánchez, o también dijo aquello de que no iba a pactar". Por eso le ha pedido que se ocupe de su partido. Le diría a Gabilondo, que no creo que merezca un 1 sino una muy superior, y que se preocupe por su partido".

Requerido por la última encuesta hecha pública del CIS, ha indicado que él "no opina" de ella porque "en estos tiempos solo hay que opinar de cosas que son serias", y ha deslizado que la forma de que vuelva a recuperar el prestigio es con la marcha de José Félix Tezanos.