Almeida responde a Ortega Smith que "la imputación de expresiones cuasi delictivas" no es "el camino adecuado"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este jueves al portavoz de Vox en el Consistorio madrileño, Javier Ortega Smith, que "la imputación de expresiones cuasi delictivas" no es "el camino adecuado para entenderse".

Las palabras del primer edil, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, llegan después de que Smith haya cifrado en "más de un millón de euros" lo que costará a las arcas municipales la constitución del Grupo Mixto, que considera el pago a los votos de los "comunistas más extremos que hay en el Ayuntamiento, que eran la mano derecha e izquierda de (Manuela) Carmena".

En la réplica, Almeida ha aseverado que "ningún madrileño duda" de que "ha defendido a Vox frente a los ataques injustos". "Le diría desde el respeto que le tengo como jurista que la imputación de delitos no es el camino adecuado para entendernos. Si sigue empeñado en decir eso, creo que un jurista no debe hacer imputaciones tan groseras", ha subrayado a continuación.

Ha reiterado que el hecho de que exista "una discrepancia en esta ordenanza (de Movilidad Sostenible) no quiere decir que no se llegue a acuerdos posteriores". Ha sido en este punto cuando ha emplazado a Ortega Smith a que comunique si "lo que dice es que ya no quiere llegar a ningún acuerdo".

Además, ha recordado en la comisión celebrada ayer previa al Pleno, el Grupo Municipal de Vox "votó a favor de la enmienda a la totalidad de Más Madrid" que recogía que "la zona de bajas emisiones era regresiva respecto a Carmena y que debería ser mucho más amplia".

"Será Vox quien lo tenga que explicar. Parece curioso que vote una enmienda a la totalidad de Más Madrid, porque si hubieran triunfado las tesis de Más Madrid con Vox, los madrileños tendrían todo Madrid Central", ha explicado. El regidor ha concluido aseverando que continuará trabajando "por mantener la estabilidad del equipo de Gobierno".