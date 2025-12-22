Almeida señala que Casa 47 "retrata la bajeza moral" de la izquierda por "excluir" a "los más desfavorecidos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que Casa 47 "retrata la bajeza moral" de la izquierda por "excluir" de la adjudicación de viviendas a "los más desfavorecidos".

Así ha respondido al portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante el Pleno de Cibeles, donde ha cargado contra la "empresa pública que se han sacado de la manga" en el Gobierno central que deja fuera "a las familias que tengan menos de 2,5 veces el Iprem de renta familiar".

"Ustedes son los que se preocupan de los desfavorecidos y nosotros de los fondos de inversión. Ustedes gobiernan para la gente y nosotros gobernamos para la élite. ¿Saben a quién excluye de la adjudicación de viviendas de esa empresa pública? A aquellas familias que tengan menos de 2,5 veces el Iprem de renta familiar. Ese es su legado en materia de vivienda, que los más desfavorecidos no puedan acceder en ningún caso", ha afirmado.

Frente a ello, ha sacado pecho del trabajo del Gobierno local en esta materia, al construir "3 de cada 10 viviendas públicas protegidas en España".

"¿Saben que hemos desbloqueado 56 kilómetros cuadrados de suelo en Madrid para poder construir vivienda? ¿Saben que de hoy para mañana podemos conceder licencia para construir más de 55.000 viviendas en la ciudad de Madrid?", ha preguntado a la bancada de la izquierda.

El primer edil ha replicado así a las críticas del portavoz de Más Madrid, quien ha cargado contra el alcalde por "hacer absolutamente nada" para intentar poner solución al problema de vivienda en la capital, salvo "poner directamente la alfombra a los especuladores" o "presumir" de promociones de vivienda privada en determinadas zonas del sureste.

"Uno se va a ver cuáles son los precios que están vendiendo esas promociones que saldrán dentro de muchos años y todas pasan de los 420.000 euros o costarán alrededor del medio millón de euros", ha afirmado Rubiño, quien ha señalado no entender "el triunfalismo" de su gestión en esta materia.