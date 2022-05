Almeida sostiene que "España quiere al Rey Juan Carlos" pese a la "desesperación de la izquierda"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que "España quiere al Rey Juan Carlos" pese a que ello genere "desesperación" a las formaciones de la izquierda.

"Yo creo que para desesperación de la izquierda en España queremos al Rey Juan Carlos, y eso es muy importante, y desde luego los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que saber valorar el trabajo extraordinario que ha hecho por España", ha indicado ante los periodistas tras su intervención en el 17º congreso del PP de Madrid, que se celebra en Ifema Madrid.

Ha indicado que él no tiene "ningún problema en reconocer ese trabajo y en saludar al Rey Juan Carlos y saludar su regreso". "Doy la bienvenida al Rey como no puede ser de otra manera a su tierra, a España y reivindico la labor política que hizo durante su reinado, que es determinante para que podamos vivir en una democracia", ha apostillado a continuación.

Además, ha señalado que no conoce "ninguna norma que diga que si los comportamientos no ejemplares según la izquierda determinan que uno no pueda vivir en España".