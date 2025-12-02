Almeida sostiene que el PP no va al acto de la Constitución de Delegación por ser "un acto de partido"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que en el PP no van al acto en homenaje a la Constitución que organiza la Delegación de Gobierno porque "es un acto de partido", no institucional, para acusar al delegado, Francisco Martín, de sólo buscar "15 segundos de gloria".

"El acto institucional es el que se celebra en la Comunidad de Madrid y porque uno no pueda hablar en ese acto no se enfada y se va con la fiesta a otra parte", ha contestado a Martín desde el Palacio de Cibeles, después de instarle a que asuma "su rol institucional".

Almeida le ha recordado que "la presidenta de la Comunidad de Madrid en este caso es la máxima representante del Estado en la comunidad autónoma y, por tanto, a quien le corresponde organizar el acto institucional de la Comunidad de Madrid".

"¿Que quiere hablar? Pues que lo haga afuera, si quiere, o que lo haga ante los medios de comunicación, pero que no se organice una fiesta propia a ver si de esa manera consigue 15 segundos de gloria, porque a mí me parece que se equivoca y por eso nosotros no vamos", ha explicado.

El Gobierno municipal acudirá al acto institucional de la Comunidad de Madrid, "el acto de la máxima representante del Estado en la comunidad autónoma y, por tanto, a quien le corresponde organizar desde lo institucional ese acto de reivindicación de la Constitución". "Por eso nosotros no vamos a un acto de partido que organiza el delegado del Gobierno", ha insistido.