Almeida subraya que Madrid tiene presupuestos "en tiempo y forma" mientras Sánchez "tiene que negociar en Ginebra"

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han aprobado sus presupuestos "en tiempo y forma", mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que negociar en Ginebra y Waterloo" con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Esta es una buena noticia y además no es habitual en el panorama nacional, donde son incapaces de tener presupuestos y donde tienen que estar negociando en Waterloo y Ginebra para poder conseguirlos", ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación desde la antesala del Pleno de Cibeles tras aprobar los presupuestos municipales para el año que viene.

Así, ha reprochado que el Gobierno de España sea "incapaz siquiera" de presentar las cuentas.

"No cumple con la obligación constitucional que tiene de presentar Presupuestos en el ejercicio correspondiente, no lo hizo el año pasado, no lo hace este año y, por tanto, es la mejor diferencia de por qué España está en la situación en la que se encuentra, en el fango y en el marasmo de corrupción y de incapacidad y de incompetencia de Pedro Sánchez", ha denunciado.

Por otra parte, se ha referido a la reprobación que han presentado vía de urgencia a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, por sus mensajes con el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

"En el Ayuntamiento de Madrid queremos ejemplaridad y honestidad pública, y Reyes Maroto ha demostrado en términos políticos su deshonestidad mintiendo a los madrileños como lo ha hecho en su relación tanto con Koldo, con (José Luis) Ábalos y con Víctor de Aldama", ha expresado.