Almeida sugiere ir a manifestarse pero ante Moncloa porque la norma aplicable a Maricarmen es "exclusiva del Gobierno"

Decenas de personas durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Activistas antidesahucios de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración frente al ático - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sugerido ante la manifestación de este sábado convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos --arrancará a las 18.30 horas con parada en la sede de la Comunidad, en el Ayuntamiento y en el Congreso-- que la trasladen a Moncloa porque la normativa aplicable al desahucio de la octogenaria Maricarmen es "exclusiva del Gobierno".

"Que vayan al Palacio de la Moncloa. Ya sé que van a ir contra Almeida y contra Ayuso pero es que Almeida y Ayuso no gobiernan en España desde hace ocho años; es que las competencias en materia de legislación civil, de legislación hipotecaria y de legislación procesal no son de Almeida y de Ayuso, por mucho que ellos se empeñen", ha contestado desde la Casa de la Villa.

Se trata de "una competencia exclusiva del Gobierno de España, es normativa estatal en materia de arrendamientos, por cierto, aprobada por el PSOE".

También espera "que se manifiesten con la misma intensidad, en Cataluña, donde el número de desacios es sensiblemente más alto en el año 2026 que los que ha habido en la ciudad de Madrid".