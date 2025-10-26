Almeida tacha de "gran mentira" la imposición de Europa de la tasa de Basura y exige que se derogue

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "gran mentira" de la izquierda que Europa haya impuesto la tasa de basura, ya que estaba prevista dentro de la Directiva de la Unión Europea pero "no era de obligado cumplimiento", por lo que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez su derogación.

Así lo ha señalado durante la presentación de la campaña del PP sobre la tasa de basura en Madrid, en la que también han intervenido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo.

Al respecto, el regidor ha aclarado que la "segunda mentira de la izquierda" es que el PP ha apoyado esta medida. "No es cierto, el Partido Popular no votó a favor de esta ley en el Congreso de los Diputados y además presentamos una proposición no de ley que instaba a la derogación de la tasa de basuras que tampoco fue aceptada por nuestros adversarios políticos", ha añadido.

Almeida ha resaltado que el Consistorio de la capital ha exigido al Ejecutivo Nacional, y por tanto, al gobierno de Pedro Sánchez que derogue este impuesto con el fin de ahorrar a los madrileños los 140 euros que "de media" aparecen en los recibos.

Ha recordado también que el PSOE ha subido los impuestos a los españoles "más de 75 veces" desde que llegaron al gobierno en 2018 y que los madrileños este año pagarían 238 euros más per cápita de lo que hubieran pagado en el año 2019 si hubiera seguido gobernando la izquierda.

"A lo largo de los últimos años, y con la quinta bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que acordamos en la última Junta de Gobierno, hemos ahorrado 1280 millones de euros a los madrileños y los madrileños pagan 238 euros menos", ha expresado.

BAJADA DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El regidor ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid ya ha introducido modificaciones "importantes" para el año que viene tras la experiencia del primer año de aplicación de la tasa de basuras, la cual ha sido establecida de acuerdo a "parámetros razonables" y con la intención de introducir la "menor inseguridad posible".

"Se va a tener en cuenta el número de personas que están en casa, se va a establecer alguna exención adicional y, por tanto, desde ese punto de vista estamos en una constante adaptación a una regulación escasa de contenido que deja que los ayuntamientos cada uno lo hayamos regulado de la forma que estibemos más conveniente", ha explicado.

Por otro lado, Almeida ha garantizado a los madrileños que la capital tendrá el IBI al tipo "mínimo legal" antes de que finalice su legislatura. "Madrid será la tercera ciudad en España, tras Zaragoza y Santander, si no me equivoco, que tendrá el tipo mínimo legal de IBI. Insisto, antes de que acabe esta legislatura", ha subrayado.

También, ha señalado que se ha bajado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), además de permitir excepciones y modificaciones con el objetivo de que los madrileños pudieran vivir en una ciudad que no fuera un "infierno fiscal".