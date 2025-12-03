Almeida tacha de "inaceptable cualquier tipo de violencia contra la mujer, desde la verbal"

Minuto de silencio por la mujer asesinada en Torrejón de Ardoz - EUROPA PRESS

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "inaceptable cualquier tipo de violencia contra la mujer, desde la verbal, por la que suelen comenzar estos procesos de violencia, hasta el final que es el asesinato".

Lo ha hecho desde la Plaza de Cibeles, donde ha participado en un minuto de silencio por la última mujer asesinada, una vecina de Torrejón de Ardoz. Concejales de PP, PSOE y Más Madrid han sostenido la pancarta en la que se puede leer 'Basta ya a la violencia de género'.

"Hace apenas una semana estábamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Vivencia de Género y desgraciadamente una semana después tenemos que volver a estar aquí, a celebrar este minuto de silencio, a reiterar y a ratificar el compromiso en la lucha contra la violencia de género de todas las instituciones, pero en particular del Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado Almeida a la prensa.

El alcalde ha insistido en que "es inaceptable el número de asesinatos que hay, es inaceptable cualquier tipo de violencia que se produce contra la mujer" y ha instado a "seguir trabajando codo con codo y poniendo todos los medios disponibles por parte de las instituciones para acabar lo antes posible con esta lacra".