Almeida tiene claro que comenzará "por la parte cultural, sin duda", para "volver a crecer"

Cree que Sánchez, debería visitar el Palacio de Hielo e Ifema "por respeto a las víctimas y para alentar a los enfermos"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene claro que que comenzará "por la parte cultural, sin duda", cuando esto acabe y se pueda reactivar la 'vida normal' para "volver a crecer".

En un reportaje en El Mundo, recogido por Europa Press, el alcalde contesta a la pregunta de qué medida tomará cuando esto acabe que "el camino lo marca el espíritu de los madrileños".

"Tenemos que comenzar por la parte cultural, sin duda. Hemos de reactivar teatros, museos, danza, los conciertos... Y la gastronomía. Recuperar nuestra vida es lo que nos hará volver a crecer", ha diagnosticado.

Almeida remarca que la cultura "es parte de Madrid" y no se debe identificar con una determinada ideología. "No se la puede apropiar un partido, es de todos", ha defendido, igual que tiene claro que para reconstruir el país se debe "escuchar a todos". "No debemos volver a esa política de brochazos. Hay que serenar los debates", ha señalado.

El alcalde extiende la mano a todos. "O hacemos un esfuerzo todos o las consecuencias serán graves. La situación exige de nosotros una verdadera responsabilidad", ha diagnosticado el primer edil, que ha insistido en dejar de lado las diferencias.

El regidor ha vuelto a demandar "test masivos para que la actividad económica vuelva" y ha subrayado que lo que haga el Gobierno central "no puede ser unilateral" sino que "se necesita un pacto social" renunciando a "postulados extremos y aprender de los españoles y de su solidaridad".

Por último, Almeida cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería visitar el Palacio de Hielo", reconvertido en morgue, "y el hospital de Ifema por respeto a las víctimas y para alentar a los enfermos".