Almeida tilda de "cruel" que el Gobierno de España "no distinga entre el pueblo palestino y Hamás"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "cruel" que el Gobierno de España "no distinga entre el pueblo palestino y Hamás", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros.

Así lo ha expresado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha criticado que el partido al que pertenece se "oponga a enviar mil millones de euros a Ucrania".

"¿Sabe lo que es cruel? Que ustedes no distingan entre el pueblo palestino y Hamás, y a mí el pueblo palestino me merece todo el respeto, pero siempre combatiré a Hamás, siempre. Hamás me tendrá enfrente", ha asegurado el alcalde.

Además, ha subrayado que a él Hamás "nunca le dará la enhorabuena" por sus palabras o sus acciones. "A aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y por sus acciones, se deberían preocupar, señora Maestre", ha censurado.