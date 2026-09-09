Almeida tilda a Marlaska de "lacayo de lo peor del sanchismo" por hablar de "inseguridad subjetiva" en Ceuta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al piloto Carlos Sainz, durante la presentación del monoplaza de Atlassian Williams F1 Team en la Plaza de Callao, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo/ Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "lacayo de lo peor del sanchismo" después de que este se refiriera a una "sensación de inseguridad subjetiva" entre la población de Ceuta.

"Mencionar en Ceuta la inseguridad subjetiva es una falta de vergüenza, una falta de escrúpulos y traspasar todos los límites que puede traspasar un ministro del Interior", ha señalado Almeida ante los medios durante una visita a las obras de Parque Ventas.

Allí, el regidor ha valorado la situación en la ciudad autónoma, con "10.000 personas deambulando por las calles", niños "que han tenido que acudir acompañados por militares o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a los colegios y mujeres que "no se sienten libres para poder ir por la calle".

"Que tenga la carencia de escrúpulos, la falta de sensibilidad y la desvergüenza de decir que esto es una cuestión de inseguridad subjetiva le califica no como ministro del Interior, sino como simple lacayo de Pedro Sánchez", ha lanzado.

Finalmente, el alcalde ha vuelto a reclamar su dimisión y ha sostenido que el titular de Interior acumula motivos "más que suficientes" para abandonar el cargo.