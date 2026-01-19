Almeida traslada su pésame a las familias de los fallecidos y su apoyo a los heridos en el accidente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su pésame a las familias de las personas fallecidas así como todo su "apoyo y cariño a los heridos en el grave accidente ferroviario del tren Málaga-Madrid ocurrido en Córdoba".

Así lo ha indicado a través de sus redes sociales, donde ha recordado el dispositivo de apoyo psicológico del Samur habilitado para los familiares que lleguen a Atocha. "Nuestro reconocimiento a los equipos de emergencia por su labor", ha señalado también el regidor.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 21, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado este domingo de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).