Almeida traslada todo "el cariño y apoyo" a los allegados de las 4 víctimas mortales de Hilares, rescatadas sin vida

Varios agentes de Policía y Bomberos trabajan en las inmediaciones donde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado todo su "cariño y apoyo" a las familias, amigos y compañeros de las cuatro víctimas mortales del desplome del edificio de la calle Hileras, rescatadas sin vida entre la noche de ayer y la madrugada de hoy.

"Con profunda tristeza confirmamos que los bomberos ha rescatado los cuerpos sin vida de las dos personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe en la calle Hileras. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento", ha escrito el primer edil pasadas las 7 horas en sus redes sociales.

Poco antes de las 3 de la madrugada los bomberos conseguían rescatar los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos que quedaban por encontrar. Lo hacían horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres. La Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo en las próximas horas de su identificación.

Los bomberos se retiraban de madrugada del lugar del siniestro, si bien un retén preventivo ha permanecido durante la noche. De los cuatro desaparecidos, tres eran hombres y una mujer, que tenía "alguna responsabilidad en la obra", indicaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplazado hasta el lugar del siniestro.

En estos momentos no hay indicios de lo que ha podido suceder, una investigación e instrucción que recaen en la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid al tratarse de un accidente laboral. Almeida ha detallado que "se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja.