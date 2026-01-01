Almeida 'va enchufado' y despejando dudas sobre su continuidad con 2026 como el año en el que rematará su legado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 'va enchufado' una vez despejada cualquier sombra de duda sobre su intención de ser candidato en la próxima cita electoral y con 2026 como el año en el que rematará su legado, esto es, la colmatación del soterramiento de la A-5 y Castellana Norte y la cubrición de Ventas a la altura de la M-30.

Este año que acaba de terminar ha sido clave para la vida tanto personal como política del alcalde, que estrenaba paternidad dando la bienvenida a su primer hijo, Lucas, el pasado verano. Le decían antes del nacimiento que la llegada de un hijo cambia la vida y Almeida puede dar fe de ello: en los estertores de su baja por paternidad concedía una entrevista en la que reconocía que su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que necesita "una reflexión" incluso de cara a 2027.

También dejó constancia desde el primer momento de que su agenda iba a bajar revoluciones priorizando a su familia para regresar al Palacio de Cibeles aclarando cualquier tipo de duda sobre su continuidad, en concreto sobre una frase que quizá tenía demasiadas interpretaciones.

SER CANDIDATO DEPENDE... DE LA 'PRESIDENTA' DE SU CASA

"Si mañana fueran las elecciones no tengan ustedes ninguna duda de que sería el candidato muy gustoso para tratar de revalidar por tercera vez la Alcaldía de Madrid", trasladaba a la prensa. "Ganas", "fuerza" e "ilusión" son tres de las palabras que más ha venido empleando para describir cómo se siente ante la contienda electoral de 2027.

Y lo ha hecho remarcando que, en todo caso, ser candidato en las municipales dependerá del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; de la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y tirando de su clásico sentido del humor, de la 'presidenta de su casa', su esposa, Teresa Urquijo. "Y no necesariamente lo hablaré por el orden que lo he enunciado pero, bueno, seremos capaces de llegar a un acuerdo", bromeaba en un desayuno informativo ante Feijóo.

LEGADO ALMEIDA

La última rueda de prensa de 2025 sirvió a Almeida para avanzar que 2026 será el año de la vivienda, de forma que "se construya de forma masiva en los próximos años", consolidando la capital como "la primera ciudad en capacidad de construcción de vivienda asequible de España y Europa"; el de los barrios, con la presentación en enero de la Estrategia del Sur, y el de la culminación del "gran proceso de transformación urbana desde Madrid Río" porque el año que viene estará concluido el soterramiento de la A-5 y Castellana Norte y el cubrimiento de Ventas en la M-30.

Precisamente esa es la triada que da forma al 'legado Almeida', por la que ha agradecido a la ciudadanía su "paciencia y comprensión" ante el conjunto de obras de transformación urbana. El alcalde tiene claro que 2025 "ha sido un año intenso, de trabajo duro y que permite culminar los objetivos que se plantearon en esta legislatura", con "una inversión histórica en vivienda, en políticas sociales, en seguridad y en transformación urbana".

El primer edil está convencido de que el año que viene será el de "la culminación del gran proceso de transformación urbana que tiene la ciudad desde Madrid Río" porque "no se había hecho una inversión en infraestructuras tan extraordinaria e importante como la que se ha cometido en esta legislatura y que se va a culminar antes de que finalice 2026", en referencia a la A-5, Castellana Norte y Ventas.

También ha sido "un año fructífero" para convertir Madrid "desde lo local en la gran referencia global". "El año 2025 ha sido un buen año pero el año 2026 tiene que ser mejor para la ciudad de Madrid. El prólogo ha sido la aprobación de los presupuestos", apuntaba.

LA RELACIÓN CON LA OPOSICIÓN

Almeida se despedía del año invitando a todos los grupos políticos, además de a él mismo, a hacer examen de conciencia y estar "a la altura" de la ciudadanía.

"Nos han elegido y nos dieron su confianza en el derecho más sagrado que hay en democracia, que es cuando metemos el voto en la urna. Tenemos que estar a la altura de esa confianza y debemos plantearnos si lo hemos estado a lo largo de esta legislatura, que cada uno que haga el examen de conciencia que tenga que hacer", reflexionaba.

Será en enero cuando se reincorpore de su baja de maternidad la líder de Más Madrid, Rita Maestre, con la que Almeida ha tenido a lo largo de este mandato sus tiras y aflojas aunque, sin duda, la relación más tensa es la que mantiene con la portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto.

Desde marzo Almeida ha dado por rotas las relaciones con Maroto --únicamente está convocada a los actos institucionales-- tras unas palabras de la socialista, de las que luego se retractó aunque llegó a tribunales, sobre los fallecidos en las residencias durante la primera ola de Covid.

Maroto ya ha dejado claro que no aguanta una provocación más del alcalde cuando es acusada "falsamente de corrupción" y que se querellará contra él a la próxima. Almeida, a su vez, le contestó que la última persona que le "intentó amedrentar y acallar sobre la corrupción del PSOE y amenazó con una querella se llama Santos Cerdán".

Tampoco son un remanso de paz las relaciones que mantiene el alcalde con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien acaba de ser 'sacado' de la Ejecutiva de su partido. "La premisa para generar confianza es que los del propio partido confíen en uno mismo", le lanzaba en el último Pleno del año.

En tiempos de 'trackings' aún está por dilucidarse si en 2027 Almeida logrará reeditar su segunda mayoría absoluta o si necesita los votos de un Vox en el que todo indica que Ortega no será el candidato.

Almeida describe el PP en el que milita como el del "sentido común", mientras que unos (Vox) le llaman "globalista" y otros (Más Madrid y PSOE) "negacionista". Está convencido de que "igual que confiaron (los ciudadanos) en el 2019, igual que confiaron en este caso con mayoría absoluta en el 2023, pueden seguir confiando tranquilamente en el año 2026 y para el año 2027 de que van a seguir teniendo un equipo de Gobierno centrado, razonable, con sentido común y ajeno a los extremos".