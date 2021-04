Almeida ve "hipócrita" que Iglesias abandone el debate cuando "ha alentado violencia por Hasél o en Vallecas"

"Los actos de violencia, vengan de donde vengan, son condenables", ha lanzado

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que la actitud de la candidata de Vox en el debate de la Cadena Ser, Rocío Monasterio, de no condenar las amenazas al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "no se sostiene", pero ve un gesto "hipócrita" que el exvicepresidente segundo del Gobierno se haya marchado del debate cuando "ha alentado a la violencia en protestas por Hasél o en Vallecas".

"Por un lado, Monasterio debería condenarlo, porque es consciente de lo que ha pasado en Vallecas, y lo de Iglesias es un ejercicio de hipocresía y cinismo, porque no puede pedir que lo condenemos, y cuando son de su ideología, emite justificaciones", ha trasladado a la prensa tras acudir a la Cuesta de Moyano por el Día del Libro.

En este punto ha criticado que Iglesias "incendiara las calles de Madrid" con las manifestaciones en favor de Hasél y le sorprende que se haya marchado cuando, asegura, "él lo que hace es negarlo cuando no le parece que es conveniente".

Además, ha puesto en valor que el PP tiene "un historial de condena de la violencia venga de donde venga", ya que "toda violencia es condenable" y que la hemeroteca así lo atestigua para con los 'populares'. A continuación ha apuntado que "no es menos condenable lo que pasó a Vox en Vallecas, que Iglesias no dudó en amparar".

"No puede ser que cuando te afecte a ti sea grave, que lo es, y cuando no, no se condene", ha remachado, para reiterar a renglón seguido que "es un ejercicio de hipocresía" cuando "al mismo tiempo ha alentado violencia por Hasél o Vallecas, o cuando protegió a Bódalo por pegar a un concejal socialista".

Se ha dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien le ha reprochado que las amenazas sufridas por Iglesias y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "son fruto del caldo de cultivo de Vox", y le ha preguntado "¿qué caldo de cultivo hace Unidas Podemos para que otros partidos no celebren mítines?".



