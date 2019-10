Almeida ve "un honor" cerrar la lista del PP por Madrid

Actualizado 07/10/2019 11:45:59 CET

El Ayuntamiento trabaja en una marca Madrid a nivel internacional que aúna la oferta turística de la ciudad - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado un "honor" que el presidente del PP, Pablo Casado, haya decidido que él cerrará de manera simbólica la lista del partido en Madrid al Congreso de los Diputados.

"Me hace especial ilusión. Es una muestra del compromiso que tiene Pablo Casado tanto con la ciudad como con la Comunidad", ha señalado el regidor, en declaraciones a los periodistas, después de participar en la presentación del V Shopping Tourism, en el Caixaforum.

Para Almeida, también es muestra de que Casado cuenta con los que están trabajando en la autonomía en "altas responsabilidad". Así, ha desvelado que le hace "especial ilusión" estar en su equipo.

Además, se ha mostrado convencido de que su formación va a "ganar las elecciones" y que a partir del 10 de noviembre el país tendrá "el presidente del Gobierno que se merece", alguien que entiende que hay que "desbloquear la situación desde la unión".

"No podemos seguir en una situación de parálisis. Los españoles nos reclaman que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de poner los intereses generales por encima de los intereses particulares, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido en los últimos cuatro meses", ha manifestado.

ANIMAN LAS ENCUESTAS

Al ser preguntado por las encuestas favorables para el PP, Almeida ha desvelado que "anima" verlas pero ha asegura que "lo importante es cuando se cierran las urnas". A su parecer, los españoles valoran "sobre todo el papel que ha jugado" su formación, ya que han sido "garantes de acuerdo tanto en gobiernos autonómicos como en locales".

Para el alcalde, los españoles no están valorando "una vuelta a la moderación" de los 'populares' sino la actitud de Casado frente a partidos "que no han querido o no han sabido" desbloquear. De cara a estos comicios, también ve "fundamental agrupar el voto".