Almeida ve un "orgullo" para Madrid acoger conciertos de Shakira y subraya la colaboración en seguridad y movilidad

Archivo.- La cantante Shakira a su lllegada a Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este miércoles el "orgullo" que supone para la capital que la cantante colombiana Shakira haya elegido la ciudad para sus doce conciertos en el Iberdrola Music, en Villaverde, y puesto en valor una "colaboración" en materia de seguridad y movilidad que ha alejado la "polémica" sobre el recinto, denominado Macondo Park, que acogerá las actuaciones.

En declaraciones a los medios desde el Centro Municipal del Voluntariado, el primer edil de la capital se ha felicitado de que en esta ocasión no se haya generado "una controversia" respecto al plan de movilidad o de seguridad, en este caso con la Delegación del Gobierno, y se haya "trabajado bien".

"Es un recinto que ha venido habitualmente prologado por la polémica, cuando se han celebrado el Mad Cool, por supuesto, o algún concierto. Yo creo que en este sentido, durante estas semanas, no ha habido ninguna polémica", ha remarcado al respecto.

En este sentido, Almeida ha apuntado que el Iberdrola Music es "cada vez más apto" para poder acoger grandes eventos y, en este caso concreto, "no se ha dado esa polémica" con la Delegación del Gobierno y se ha trabajado conjuntamente "para que todo se pueda desarrollar en normalidad".

En cuanto a los doce conciertos que la cantante ofrecerá en este recinto, el alcalde ha puesto en valor el hecho de que una figura internacional "de la talla" de Shakira, "la artista latina sin lugar a dudas más importante de la historia, elija la capital dentro de la residencia europea de la colombiana de 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour' y que lo haga además con una programación paralela con "actividades culturales y recreativas extraordinariamente importantes en todo ese entorno del recinto".

"Yo creo que nos debe hacer sentir orgullosos de que haya querido elegir Madrid, igual que quiso elegir Bad Bunny la ciudad de Madrid. Además que no sea únicamente un concierto o conciertos, sino que se rodee todo de actividades culturales en un lugar además construido 'ad hoc'", ha subrayado Almeida, que también ha puesto en valor "la efervescencia de la cultura latina que hay en estos momentos" en diferentes campos.