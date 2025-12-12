Almeida ve "ridículo" supuesto afán recaudatorio de ampliación del SER, que no será "ni en todo Madrid ni a todas horas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, patina durante la inauguración de la pista de hielo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "ridículo" el impacto que un supuesto afán recaudatorio de la ampliación horaria del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) pudiera tener en un presupuesto de más de 6.500 millones, para poner el foco en que es una medida que sólo persigue "mejorar la calidad de vida de los residentes en determinados lugares que tienen afecciones", es decir, que no será "ni en todo Madrid ni a todas horas".

El SER de Madrid podrá ampliar el actual horario de lunes a viernes más allá de las 21 horas y los sábados más allá de las 15 horas, además de activarse domingos y festivos, ahora exentos, en zonas de alta intensidad.

Es una de las principales novedades de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que ha pasado este jueves por la Junta de Gobierno, como medida para "garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio".

"No hay ningún afán recaudatorio porque esto es tan sencillo como mirar cuál es el impacto sobre un presupuesto de 6.500 millones de euros", ha contestado el alcalde a la prensa desde el Palacio de Cibeles, que ha aclarado que esta medida no se aplicará "ni a todo Madrid ni a todas horas" sino en "determinadas zonas que tienen especial afluencia y en las que los residentes tienen problemas graves para aparcar sus vehículos". Esto no se trata de que no haya vehículos.