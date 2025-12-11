El SER podrá ampliar el actual horario de lunes a sábado y activarse domingos y festivos en zonas de alta intensidad

Archivo - Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) está activo desde el 2 de diciembre en tres barrios del distrito de Usera; Almendrales, Pradolong - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid podrá ampliar el actual horario de lunes a viernes más allá de las 21 horas y los sábados más allá de las 15 horas, además de activarse domingos y festivos, ahora exentos, en zonas de alta intensidad.

Es una de las principales novedades de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que pasará este jueves por la Junta de Gobierno, como medida para "garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La posibilidad de ampliar el horario general de prestación del servicio se llevaría a cabo en determinadas áreas de la ciudad en las que ya está implantado el SER y que registran una elevada demanda de aparcamiento. Ese horario ampliado se mantendría mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justifique su establecimiento inicial.

Desde el área que dirige Borja Carabante han destacado que esta ampliación mejorará la organización del tráfico y "contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad".