Almeida y Villacís no ven necesario anular multas por acceder a Madrid Central

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han manifestado este martes que no ven necesario anular las multas por acceder a Madrid Central.

Ambos han puesto de manifiesto que ya han suspendido horarios de carga y descarga, algo que "tiene que ver con los mercados" del centro de la capital.

"Más allá no es necesario, hemos tomado otras medidas, no hemos bajado la frecuencia de autobuses para no dar situaciones de concentración. Hemos sido la administración que más claro ha hablado y que más crudo lo ha expuesto", ha manifestado la vicealcaldesa.