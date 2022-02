Almeida y Villacís reiteran que su gobierno es "consolidado, estable" y que "agotará el mandato"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcadesa de la capital, Begoña Villacís, han reiterado este miércoles que el gobierno municipal es "consolidado, estable" y han defendido que "agotará el mandato" hasta 2023.

Martínez-Almeida ha defendido que "es un gobierno consolidado que ha pasado por situaciones muy difíciles y complicadas que a nadie se le escapan" pero que "siempre ha puesto las miras en los madrileños". "Adquirimos un compromiso hace dos años y medio y lo seguiremos haciendo", ha remachado desde Aluche.

Misma tónica ha seguido Villacís, quien ha defendido que el Gobierno municipal "está al servicio de los madrileños, no está al servicio del PP, no está al servicio de los ciudadanos" y que "lo mejor que le puede pasar a Madrid es que en Madrid no se hable ni del PP ni de Cs, ni de Vox en esta ciudad".

Ha añadido que "en la medida en la que la estabilidad depende de Ciudadanos, así va a seguir siendo". La vicealcaldesa capitalina ha indicado que tienen "los pies en la tierra" y van a "mantener la estabilidad". "Somos de los mejores equipos de coalición. Nos han pasado por delante elecciones en Madrid, Cataluña, Castilla y León".