Alrededor de 360 agentes de Policía Municipal y 100 voluntarios de Samur-PC, en el dispositivo por el Medio Maratón

Archivo - Salida de la carrera en su edición del 2024. - COMUNICACIÓN MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 360 agentes de la Policía Municipal de Madrid y alrededor de 100 voluntarios de SAMUR-Protección Civil han cubierto este domingo el dispositivo de la XXV Movistar Madrid Medio Maratón y la X Carrera ProFuturo, que ha contado con la participación de cerca de 31.000 corredores.

La salida y la meta de la carrera de 21,09 kilómetros se han ubicado en el Paseo de Recoletos, delante de la Biblioteca Nacional, pasando junto al estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Castilla bajo las torres KIO, la Puerta de Alcalá y las fuentes de Neptuno y Cibeles, entre otros lugares emblemáticos.

Los agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Agentes de Movilidad y voluntarios de la propia carrera, han efectuado entre las 8.30 y las 13 horas los cortes de tráfico procedentes de cara a proporcionar seguridad tanto a los corredores como al resto de usuarios de las vías públicas, ha informado el Cuerpo a través de la red social 'X'.

Estos se han realizado en hasta 36 vías o puntos de la capital como Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza del Doctor Gregorio Marañón, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Plaza de la República Argentina, Francisco Silvela, Glorieta de López de Hoyos, túnel de avenida de América, túnel de Plaza de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, ÓDonnell y Alcalá.

También Plaza de la Independencia, Serrano, Juan Bravo, Paseo de Eduardo Dato, Glorieta de Rubén Darío, Almagro, Plaza de Alonso Martínez, Sagasta, Glorieta de Bilbao, Carranza, Glorieta de Ruiz Jiménez, San Bernardo, Gran Vía, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de la Lealtad, Paseo del Prado y Plaza de Cibeles.

Los trabajos de desmontaje también originarán cortes de tráfico hasta las 16.30 horas, aproximadamente, en Paseo de Recoletos entre las plazas de Cibeles y Colón, Plaza de Colón y tramos de las calles Goya, Serrano y Armada Española próximos a la citada plaza. Según ha ido avanzando la carrera, los agentes de la Policía Municipal han comenzado a reabrir las vías afectadas, empezando por el Paseo de la Castellana y la calle Bravo Murillo.

Además, el evento ha ocasionado afecciones a 82 líneas de la EMT que verán modificados sus itinerarios a lo largo del día adaptándose a los cortes de tráfico que realicen los Agentes de la Autoridad. En concreto, las líneas afectadas son: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 107, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 179, 203, 210, 215, C03 ,C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, SE704, M3, N1, N4, N22, N23, N24, N25 y N26.

MAREOS, SÍNCOPES Y CAÍDAS, LAS PATOLOGÍAS MÁS ATENDIDAS

Por su parte, los cerca de 100 voluntarios de Samur-Protección Civil han desplegado un hospital de campaña en el que las patologías más comunes atendidas han sido mareos, naúseas, vómitos, síncopes y caídas, mayoritariamente leves, según han informado a través de la misma red social.

Además, por primera vez en esta carrera se ha incorporado un dispositivo de cardioprotección extra, aportado por la propia organización, que ha consistido en el despliegue de una serie de voluntarios dispuestos en puntos estrátegicos del recorrido portando un desfibrilador de cara a acortar el tiempo de respuesta en caso de parada cardiaca.