Las altas de residentes a Madrid Central serán automáticas

Las altas de residentes empadronados a Madrid Central serán automáticas, "no tendrán que darse de alta de forma expresa" para circular por la zona de bajas emisiones con sus coches y motocicletas y estacionar en el SER en su barrio y fuera de él en las plazas verdes, previo pago, ha informado este lunes la coordinadora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, Paz Valiente.

Al mes tendrán 20 invitaciones de un día para personas o servicios, que podrán estacionar en el SER durante dos horas máximo o en un aparcamiento sin tiempo límite. Los vehículos de invitados que no dispongan de etiqueta ambiental podrán acceder a Madrid Central hasta el 31 de diciembre de 2019.

Si los residentes carecen de etiqueta de la DGT podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha solo podrán hacerlo si se trata de vehículos 'históricos'. Si los residentes empadronados utilizan vehículos de sustitución, renting o leasing tendrán que tener distintivo ambiental.

A los propietarios de viviendas en Centro no empadronados se les aplica la regla general: sólo podrán acceder con etiquetas ECO o CERO o con B o C si van a garajes o aparcamientos públicos. Si el vehículo es un ciclomotor, motocicleta o de tres ruedas cuya etiqueta sea B o C podrán acceder y estacionar desde las 7 a las 22 horas. Fuera de este horario podrán acceder siempre y cuando vayan a un aparcamiento.

También podrán entrar libremente los coches cero emisiones, que podrán estacionar en el SER sin restricción horaria; los ECO podrán hacerlo durante un máximo de dos horas; los vehículos con etiqueta B o C podrán acceder únicamente para aparcar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva y las motos y ciclomotores con etiqueta B o C podrán acceder y estacionar de 7 a 22 horas. Las ECO o CERO emisiones podrán acceder sin limitación horaria.

Más allá de la norma general hay excepciones y moratorias para colectivos por sus características y los servicios que prestan al centro, como personas con movilidad reducida, servicios esenciales, colegios, titulares de plazas de garajes y servicios profesionales, como la carga y descarga.

Se excepcionan los vehículos que lleven a personas con tarjeta de movilidad reducida, independientemente de su etiqueta ambiental. A partir de 2025 sólo se permitirá el acceso de vehículo sin etiqueta cuando sean adaptados.

Bicicletas y otros vehículos de movilidad urbana pueden acceder y circular. Motocicletas, ciclomotores y vehículos de tres ruedas podrán entrar y estacionar sin limitaciones con etiqueta CERO o ECO. Con clasificación B o C podrán acceder entre las 7.00 y las 22.00 horas, fuera de ese horario podrán hacerlo si estacionan en un parking, garaje particular, plaza de parking para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional.

¿PUEDO IR CON MI COCHE A UN PARKING?

Los titulares de plazas de garaje particulares y plazas de aparcamiento municipal para residentes situadas en Madrid Central podrán acceder a sus plazas con cualquier vehículo hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando no se les permitirá el acceso sin distintivo ambiental.

Los propietarios de plazas deberán acreditar su propiedad, solicitar permiso para un vehículo y si precisan acceder con otro podrán hacer un cambio de matrícula al día. También se podrá acceder a parkings de uso público o privado y reservas de estacionamiento no dotacional siempre que el vehículo tenga etiqueta ambiental.

Los taxis, así como los VTC con servicio previamente contratado, deberán tener distintivo ambiental para acceder. Los que tengan distintivo B podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2022 salvo en el caso de vehículos acondicionados para el transporte de las personas con movilidad reducida, que podrán seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025. A los vehículos de carsharing se les aplica la norma general.

DIEZ PERMISOS INDIVIDUALES AL MES PARA LOS NEGOCIOS

Las actividades y establecimientos ubicados en Madrid Central tendrán diez permisos individuales de un día al mes. Los vehículos sin etiqueta podrán ser invitados hasta el 31 de diciembre de 2019. Los vehículos de empresas tendrán un horario diferenciado según el etiquetado, de modo que se les facilitará el proceso, en palabras de Paz Valiente, porque "no tendrán que estar pidiendo permiso de entrada en cada APR".

Además los vehículos de empresas y profesionales de servicios y suministros tienen un horario de acceso diferenciado en función de la tecnología del vehículo permitiendo la circulación de vehículos sin etiqueta durante un periodo de transición. Según se recoge en la ordenanza de Movilidad Sostenible, los vehículos con MMA no superior a 3.500 kilogramos que no tengan distintivo ambiental podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2019.

El resto tendrá un horario diferenciado en función de su tecnología. En el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno se establece que antes de un año se hará una evaluación de los criterios en función de las posibilidades de renovación de las flotas.

Los que se utilicen para actos u ocupaciones en la vía pública, además de las mudanzas, si son industriales se les aplicará las mismas reglas que a los vehículos comerciales e industriales a excepción de la limitación del horario de acceso; y si son turismos, la norma general.

El acuerdo hoy alcanzado también excepciona a los trabajadores cuya jornada laboral es nocturna, cuando las frecuencias del transporte público son menores. Así, los turismos de trabajadores residentes fuera de Madrid cuya hora de inicio o fin de jornada laboral ubicada en Madrid Central esté entre la medianoche y las 6.30 horas serán incluidos en las excepciones.

COLEGIOS, TALLERES Y AUTOESCUELAS

Los vehículos de las personas que lleven o recojan a alumnos y alumnas de escuelas infantiles, colegios de educación infantil y primaria e institutos de secundaria, cuando las necesidades de estos últimos así lo exijan, tendrán excepciones para circular de lunes a viernes de 7 a 20 horas de los días lectivos.

Entre las excepciones se incluyen los vehículos sin etiqueta que vayan a talleres de reparación ubicados en el área, que podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2019. El resto podrá acceder sin límite temporal. También los turismos de autoescuelas ubicadas en Madrid Central con etiqueta B, que podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2019.

A los servicios públicos esenciales, como cuerpos de seguridad, agentes de Movilidad, emergencias, ambulancias, grúas municipales, con vehículos debidamente rotulados, se les aplicarán las reglas de las etiquetas ambientales y calendarios en función de la MMA en idénticas condiciones que a los vehículos de profesionales y servicios.

Los vehículos de asistencia sanitaria pública de facultativos que presten servicios a domicilio para el Servicio Madrileño de Salud podrán acceder previa acreditación. Los vehículos sin etiqueta de los servicios públicos esenciales y de servicios públicos básicos prestados por las administraciones públicas y sus concesionarias podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2019.

El resto tendrá un margen temporal mayor en función de su etiqueta. A los vehículos de obras, así como los de administraciones públicas, se les aplicará la regla general, excepto que se trate de vehículos especiales o blindados.

Los que lleven matrícula extranjera y diplomáticos, al no estar clasificados ambientalmente, deberán acreditar el potencial contaminante del vehículo. En función de la categoría con la que se equiparen estos vehículos se les aplicará las normas de acceso correspondientes.

Los vehículos especiales tendrán un tratamiento diferenciado aquellos vehículos que están clasificados de forma diferenciada por la DGT por criterios de utilización, como las grúas, vehículos fúnebres de recaudación, hormigoneras, unidades móviles de retransmisión...