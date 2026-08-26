Alumnos de Casa Árabe se concentrarán el 1 de septiembre contra el desalojo en los jardines de Escuelas Aguirre

Archivo - Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de Casa Árabe se concentrarán el próximo martes, 1 de septiembre, a las 19 horas, para mostrar su rechazo al desalojo de la sede, ubicada en el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre.

La protesta, prevista en los jardines de la sede, coincide con la fecha límite fijada por el Ayuntamiento de Madrid para que Casa Árabe abandone el inmueble, después de que el Consistorio comunicara su decisión de recuperar el edificio.

La concentración ha sido convocada por alumnos de Casa Árabe, que en las últimas semanas han llevado a cabo acciones contra la decisión del Ayuntamiento bajo el lema 'Casa Árabe no se toca'.

Los estudiantes han venido defendiendo que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad.

Los alumnos han pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "lo piense" y reconsidere la decisión y han defendido que, si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

EL AYUNTAMIENTO ESPERA QUE DESALOJE EN PLAZO

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado este miércoles que el Ayuntamiento espera que Casa Árabe abandone Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre, aunque avanzó que el Consistorio detallará antes de esa fecha una planificación alternativa por si la institución no deja el edificio.

Carabante ha defendido que el desalojo "trae causa del incumplimiento" del contrato de concesión y ha remarcado que el Ayuntamiento se ha comprometido a rehabilitar el inmueble. "Tenemos que hacer también unas obras de rehabilitación y regeneración en ese espacio", ha indicado.