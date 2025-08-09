(AMP4) Controlado el incendio de Aranjuez (Madrid) con cerca de 300 hectáreas de vegetación afectadas

Emergencias permite a las personas desalojadas regresar a sus casas

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la noche de este viernes en el municipio madrileño de Aranjuez se ha dado por controlado tras afectar a cerca de 300 hectáreas de vegetación, según ha informado Emergencias 112 a Europa Press.

El fuego obligó a desalojar de manera preventiva en la noche del viernes a residentes en 30 viviendas de la zona de Valdecasas y otras 41 de la zona de Sotomayor, según han apuntado desde el Ayuntamiento de Aranjuez. Sin embargo, Emergencias ha procedido a dejar regresar a las personas desalojadas a sus casas en la noche este sábado.

El dispositivo de Emergencias ha tomado esta decisión "ante la aunsencia de reactivaciones importantes" y "la favorable evolución de las labores de remate y aseguramiento del perímetro".

Pese a que se ha bajado la situación operativa al nivel 0 del Infoma, durente la noche se quedarán trabajando y vigilando el perímetro y puntos calientes hasta nueve dotaciones de bomberos así como brigadas forestales y agentes forestales para trabajar en las tareas de remate, hasta la extinción del incendio.

CUATRO HELICÓPTEROS PARA CONTROLAR EL INCENDIO

La Comunidad de Madrid envió este sábado cuatro helicópteros --tres de extinción y uno de control-- para participar en las tareas, que durante la mañana ya presentaba una situación favorable y sin llama.

En concreto, en la zona afectada se ha desplegado maquinaria pesada y hasta 16 dotaciones entre bomberos de la Comunidad, brigadas forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid para terminar de consolidar el perímetro.

Durante la noche, los efectivos han pasado horas difíciles frente a las llamas, según ha subrayado el 112, con vientos erráticos y de dirección variable que sumaron a las complicaciones que presentaba la orografía en esta zona, con pendientes que complicaban el acceso a los equipos de emergencia.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, tan solo dos familias han precisado realojo, por lo que han sido trasladadas a un hostal de la zona, mientras que el resto han optado por irse a casa de familiares o amistades.

El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (Erive) ha participado en las tareas de evacuación, realojo y de avituallamiento a los afectados.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Aranjuez se han desplegado cinco dotaciones de Policía local que han colaborado en el dispositivo con cortes de vías y acompañamiento de los vecinos desalojados. Igualmente, han procedido a acompañar aquellas personas que precisaban recoger enseres indispensables de sus casas, como medicamentos, así como a sus animales o mascotas.

En este sentido, desde el Consistorio han recordado que la Policía local se mantiene a disposición de los afectados y que los vecinos que así lo necesiten pueden contactar con los agentes para pedir información.

Por el momento, el incendio ha quemado terreno 300 hectáreas de rivera y pasto, así como retama y esparto. Por otra parte hay muy poco arbolado afectado y, a esta hora, no hay constancia de ninguna vivienda amenzada por las llamas.

El Summa ha estado desplegado en la zona de manera preventiva, aunque no ha habido casos de heridos ni de intoxicación por inhalación de humo.