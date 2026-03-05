Ana Millán, tras pedir Fiscalía archivar la causa contra ella: "Siempre he mantenido que la verdad solo tiene un camino"

Archivo - (I-D) El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ex alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, durante el Comité Ejecutivo Autonómico del P - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha agradecido las muestras de "apoyo", "cariño" y "confianza" y ha remarcado que siempre ha mantenido "que la verdad solo tiene un camino".

Así se ha pronunciado a través de una publicación de su cuenta de 'Instagram', después de conocerse que la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado el archivo de la causa abierta por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal de Arroyomolinos.

"Parece que ya queda menos. Pero como hasta ahora, seguiré esperando ese momento con la misma prudencia y con absoluto respeto a los procesos judiciales", ha señalado la 'popular'.

Por su parte, este miércoles, desde el PP de Madrid subrayaron, a través de un comunicado, que la petición de archivo "desmonta" 10 años de "insultos e injurias" por parte de PSOE y Más Madrid. "Fue injustamente acusada", sentenciaron.