Aniorte defiende el cierre de Geranios para atender "con dignidad" a mujeres sin hogar en un nuevo recurso en Hortaleza

Estará distribuido por apartamentos independientes mientras que la izquierda plantea convalidar gasto hasta que esté en marcha

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid, Pepe Aniorte, ha defendido el cierre del centro de Geranios una vez que expire el contrato el próximo 31 de mayo para ir avanzando a un modelo "innovador", un "recurso digno" en Hortaleza para las mujeres sin hogar que elimine "el legado Carmena".

Aniorte, ante sendas preguntas de la izquierda en la comisión del ramo, ha mostrado una imagen de la hilera de camas de Geranios y después otra con una proyección del futuro centro de Hortaleza. Irán todas las usuarias a "un recurso digno pero ustedes (a Más Madrid) lo que quieren es mantener" la situación que se vive en Geranios.

El delegado ha hecho un alegato en la comisión del ramo por el futuro de estas mujeres, que pasa por el trabajo a realizar durante meses con itinerarios especializados para cada una ellas. Algunas serán derivadas a la red de atención a la violencia, otras a pensiones y "la mayor parte" a un nuevo "recurso digno".

En este punto, el delegado ha cargado contra Más Madrid porque "en cuatro años no hicieron nada en el tema social" y, concretamente con las mujeres en situación de calle, las actuaciones "fueron cero".

La directora general de Inclusión del Ayuntamiento, Laura Castaños, ha explicado que el próximo 31 vence el contrato de servicios y que el área ha apostado por una "transformación del modelo en la atención a mujeres sin hogar poniendo el acento en dispositivos más integradores".

Castaños ha señalado a la izquierda que, entre el cierre de Geranios y la entrada en funcionamiento del nuevo dispositivo, las mujeres atendidas recibirán "la respuesta más adecuada a cada una de ellas, no en bloque".

Para ello se ha elaborado un plan de contingencia con diagnósticos específicos individualizados y subrogando al personal en el nuevo dispositivo para garantizar el vínculo con las usuarias.

CONVALIDACIÓN DEL GASTO

La izquierda ha coincidido en una petición al área, apostar por una convalidación del gasto para no cerrar Geranios hasta que no esté operativo el centro de Hortaleza.

El concejal de Más Madrid Javier Barbero ha preguntado al delegado "por qué asumen riesgos evitables" o los motivos que llevan a "interrumpir el vínculo terapéutico" porque para la formación la solución no es derivarlas a una red de recursos para personas sin hogar que está "saturada".

Barbero también ha criticado que Aniorte "lleve hablando de este nuevo centro siete meses", por lo que se ha preguntado "por qué no ir a una convalidación del gasto para dar continuidad hasta el próximo contrato".

La salida de Geranios es "una decisión política", ha analizado el concejal de Más Madrid, que ha sugerido que el área no quiere asumir los costes económicos de una convalidación de gastos porque "no es rentable desde el punto de vista político, no hay foto", unido a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida "tiene otras prioridades", sumado a la posible "incompetencia o desinterés".

La concejala socialista Emilia Martínez ha opinado que cerrar Geranios sin estar en marcha el nuevo recurso es la "peor solución posible".

"El Ayuntamiento puede mantenerlo abierto pero no ha tenido en tiempo y forma el expediente de contratación y no es más que un nuevo recorte en las políticas de igualdad y contra la violencia de género", ha replicado la edil del PSOE. La socialista ha pedido "que enmenden en error con una convalidación de gasto, si Hacienda lo permite".

APARTAMENTOS INDIVIDUALES

El centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, ubicado en Hortaleza, estará distribuido por apartamentos independientes para hacer énfasis en la recuperación de la vida autónoma de las usuarias.

Aniorte ha subrayado en la comisión que será "el primer centro de acogida en la ciudad de Madrid en tratar de una forma específica y personalizada la violencia de género sufrida por las mujeres sin hogar".

Una de las novedades de este centro será la incorporación del primer equipo de psicólogas especializadas en violencia de género en el marco de la Red de Personas Sin Hogar. Estas profesionales trabajarán de forma intensiva caso a cas, estableciendo diagnósticos y seguimientos específicos favoreciendo así el trato personalizado.

El área ha subrayado que las mujeres son en torno al 15 por ciento de las personas sin hogar pero sufren unas condiciones de exclusión y violencia todavía más extremas que las de los hombres, de ahí la necesidad de proponer una solución por la vía de la atención individualizada en el nuevo centro.

El nuevo recurso contará con 30 plazas para mujeres sin hogar, cinco plazas de emergencia, 60 de centro de día y 15 reservadas al traslado a pensiones para las mujeres que hayan logrado más autonomía fruto del proceso de atención social.

El área cuenta también con el programa No Second Night, pionero en España, orientado a la atención temprana de mujeres que, o bien se acaban de quedar en la calle o bien están en alto riesgo de hacerlo. Después de un proyecto piloto con 30 plazas se han aprobado 50 nuevas plazas para convertirlo en permanente.