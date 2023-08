Una antigua mina en la sierra de Madrid revive cada verano gracias al teatro: "Es un tesoro que hay que cuidar"

El director del Teatro La Antigua Mina espera que la Comunidad lo visite para darle visibilidad y "sacarlo adelante"

Una antigua mina de finales del siglo XIX, situada en el Puerto de la Cruz Verde, en el municipio madrileño de Zarzalejo, revive durante los meses de julio y agosto gracias a las obras teatrales de Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Leandro Fernández de Moratín o Francisco de Rojas Zorrilla. Un proyecto que nació hace 16 años, con un aforo de 240 localidades, y que este fin de semana echará el telón hasta el próximo verano con una buena acogida.

"Cuando era pequeño y viajaba en la parte trasera del coche de mi padre siempre miraba este sitio con mucha atención. Después de cumplir los 30 años vi que se vendía y lo compré con un amigo para darle un uso. Ahora, algunos llaman este lugar 'La pequeña Mérida'", ha explicado el director del Teatro La Antigua Mina, José María Ontoria, en declaraciones a Europa Press.

Este teatro, situado en lo alto de una colina en la Sierra de la Comunidad de Madrid, cuenta con varias edificaciones que se han conservado durante muchos años, convirtiéndose en una infraestructura natural "muy similar a un escenario". El director, que nació en El Escorial y estudió Arte Dramático, ha asegurado que su estructura ha sido "clave" para atraer al público.

"Llevamos 16 años con este proyecto y la aceptación de los usuarios nos ha ayudado a crecer. Tenemos camerinos, pasadizos, hemos mejorado las instalaciones, hemos aumentado la programación porque ahora vienen compañías importantes, incluso hay actividades musicales o monólogos. Hace poco vino el actor Alberto San Juan", ha destacado Ontoria.

Durante esta edición, los madrileños, y algunos turistas nacionales, han podido disfrutar de obras como 'La venganza de Don Mendo', de Pedro Muñoz Seca; 'La bella Aurora', de Lope de Vega; o 'Duelos y quebrantos', una pieza que está basada en los textos de Miguel de Cervantes. Asimismo, han escuchado boleros, tangos, jazz y flamenco.

"Muchas personas asemejan este lugar al Teatro Romano de Mérida, pero en versión pequeña. Eso nos enorgullece mucho. Además, tenemos muchos pasadizos que van de un sitio a otro. Esto causa sorpresa en la gente cuando se reproducen obras clásicas y hay una lucha de espadas. Es muy dinámico. No encontrarás un lugar parecido en la región", ha subrayado el director.

MÁS AYUDAS Y VISIBILIDAD

En 2021, Ontoria escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que conociera este teatro. "Me contestó muy amablemente y me remitió a la Consejería de Cultura. He llamado cada tres semanas, pero hasta ahora no han venido. Si no lo ven, no creerán lo que les estoy contando", ha señalado.

Para el director del Teatro La Antigua Mina, es "importante" que este proyecto cultural, que sólo funciona durante dos meses, cuente con más ayudas públicas, pero sobre todo "que tenga más difusión". Asimismo, ha reconocido que sacar adelante este lugar "no es fácil, y más aún si hay que conservarlo y cuidarlo todo el año".

"Escribiré una carta al nuevo consejero de Cultura, Mariano de Paco. Le insistiré en que venga a ver lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. La programación finaliza este fin de semana y yo espero que lo vea antes de que empecemos a desmontarlo", ha destacado.

Asimismo, ha detallado que, aparte de pagar a las compañías y al personal, también tienen que mantener el espacio. Por ejemplo, reconstruyendo algún muro o renovando las gradas. El director ha recalcado que "hacen un gran esfuerzo económico porque es un pequeño tesoro que hay que cuidar".

"Esta edición ha sido bastante buena, similar a los números de antes de la pandemia, y cada año va mejorando un poquito más. Tenemos 240 localidades y, dependiendo del día, vienen 60 personas o 200. Un par de veces hemos estado completos. Es verdad que tenemos público, pero todavía queda mucha gente que no nos conoce y queremos llegar a ellos", ha detallado.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA

José María Ontoria ha reconocido que es "muy difícil" extender esta programación más allá del mes de agosto, especialmente al estar en lo alto de la montaña y depender del tiempo. A pesar de las cuatro olas de calor que ha vivido la región, este teatro ha sido un refugio para muchas personas debido a que hacía fresco. "Pedimos que la gente vaya con chaqueta, por si acaso", ha admitido.

Según su programación, La Antigua Mina acogerá este sábado un musical en tributo a la artista Lola Flores. 'Centenario Lola Flores' tendrá doble función, a las 20 y 22 horas, y contará con Cecilia Regino, Daniel Murillo y Emilio Verdejo.

'El sí de las niñas', comedia neoclásica de Leandro Fernández de Moratín, pondrá punto y final a la decimoquinta edición este domingo a las 21 horas. La obra cuenta con los actores Manuel Almaraz, Irina Platas, Belén Gómez y Héctor Jaúdenes. Las entradas cuestan 17,50 euros y el público dispone de un parking gratuito.