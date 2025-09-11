Los anuncios de Ayuso en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), tras su intervención durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este jueves una primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región marcada por medio centenar de anuncios de cara al resto de legislatura, además de poner fecha a proyectos ya anunciados como la Ciudad de la Justicia, cuyas obras arrancarán en las próximas semanas, o la licitación de la mitad de las 40 nuevas residencias y 40 centros de día para mayores y dependientes en 2026.

Entre los grandes anuncios que ha avanzado la presidenta regional durante sus más de dos horas de intervención en la Asamblea de Madrid están un plan de choque en materia de vivienda, medidas fiscales, un plan contra incendios, más protección para las familias y los concebidos no nacidos o la creación de nuevas infraestructuras y programas para mejorar distintos servicios.

OTROS ANUNCIOS

--> Ley de Apoyo a la Empresa Familiar para impulsar la creación, protección, modernización y consolidación de las más de 450.000 de estas compañías que representan el 93% del tejido empresarial, el 65% del PIB y generan el 60% del empleo privado en la región.

--> Rebaja fiscal de hasta 400 euros para jóvenes que estudian y trabajan.

--> Ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores mayores de 52 años, destinada a facilitar la creación y desarrollo de negocios de este colectivo, y Plan Reactívate90 días para parados de más de 45 años.

--> Nueva rebaja de impuestos destinada a locales comerciales, hosteleros y de servicios con más de 50 años de actividad, los denominados comercios con solera, que tendrán una bonificación del 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se calcula que esta medida podrá beneficiar a unos 1.500 establecimientos de la región.

--> 'Línea Abierta por la Eficiencia', una nueva iniciativa para mejorar la gestión de los servicios públicos recogiendo propuestas de sus empleados.

--> Plan de Preparación y Respuesta frente a amenazas de Salud Pública para el próximo otoño, que incluirá la planificación de las medidas a adoptar en caso de producirse acontecimientos como la pandemia de Covid-19 en 2020.

--> Centro de Neurorrehabilitación Funcional y atención a pacientes con daño medular tanto para adultos como para niños en el Hospital Enfermera Isabel Zendal; Centro de Excelencia de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas en el Hospital público Ramón y Cajal para tratar de manera integral la diabetes tipo 1; Centro Diagnóstico de Alta Resolución para facilitar a los pacientes en una única visita resonancias magnéticas, TAC, mamografías o analíticas; y otro Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas para fabricar medicamentos de última generación.

--> Programa de cribado neonatal para detectar cardiopatías congénitas críticas.

--> Programa para mejorar la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, especialmente en la menopausia y programa Salud Senior para "añadir vida a los años" de los mayores de 70 y fomentar su envejecimiento activo.

--> Banco de Voz para que pacientes con ELA puedan comunicarse cuando la enfermedad se lo impida.

--> Primer autobús autónomo a demanda de España en polígonos industriales y nuevos desarrollos.

--> Nuevo Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras para el estudio y mejora de la seguridad en las vías regionales y primer Plan de Carreteras Rurales con 48 millones de inversión para mejorar la conexión entre los pueblos.

--> Campus de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en San Sebastián de los Reyes para fomentar la competitividad en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

--> Instituto público de Formación Profesional (FP) especializado en Edificación y Obra Civil en Puente de Vallecas con 110 plazas educativas correspondientes a los primeros cursos de cada grado, que se incrementarán hasta las 250 en los próximos años.

--> Centro público especializado para los menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y por cualquier medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno.

--> Primer piso público para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar.

--> Convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que preste el apoyo necesario a los profesionales de la red pública de atención a las personas con discapacidad que atienden en sus 10 centros base para agilizar al máximo la tramitación de las solicitudes.

--> Plan de Protección del Paisaje para delimitar los espacios para la instalación de plantas fotovoltaicas.

--> Declaración de la trashumancia como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la región.

--> Cajero automático en todos sus municipios incluyendo los pequeños.

--> Decreto para reducir en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas como colegios u hospitales.

--> Distritos Industriales y de Innovación para impulsar polos especializados que contribuyan a un crecimiento diversificado que refuerce el liderazgo económico de la región.

--> Nueva estrategia para aumentar las investigaciones sobre energía nuclear, a través del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía, que a partir de ahora abrirá nuevas líneas de investigación en este sentido.

--> Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2025/2028: duplicará las ayudas a los largometrajes como parte de las más de 40 medidas desarrolladas y las 20 líneas de trabajo con las que contará.

--> Renovación de la Red de Teatros: cuya dotación aumentará un 62% en tres años y se modernizará el sistema de subvenciones a las artes escénicas para avanzar en su industrialización.

--> Nueva iniciativa para acercar el cine a mayores y jóvenes de municipios que no dispongan de salas de proyección, con el fin de garantizar el acceso a la cultura en todos los municipios.

--> Iniciativa turística Historias con vida para dar a conocer los destinos rurales de la región a través de las personas mayores.

--> Inauguración en 2026 el Museo-Centro de Estudio y Difusión del Valle de los Neandertales, conjunto de yacimientos descubierto en Pinilla del Valle, que se convertirá en un espacio para la investigación y conocimiento de la cultura neandertal.

--> Programa de apoyo 'Objetivo Los Ángeles 2028' --Objetivo LA28--, que tiene como fin programa de apoyo 'Objetivo Los Ángeles 2028' --Objetivo LA28--, que tiene como fin unir recursos, innovación y asistencia técnica para llevar a los atletas de la región al máximo nivel en competiciones.

-- Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad para reforzar la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica.

-- 'eficiencIA': un proyecto para que los madrileños dediquen menos de cinco minutos para solicitar un trámite como parte del propósito regional de alcanzar una Administración 100% digital.

--> Nueva funcionalidad en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) para permitir a los progenitores acceder desde cualquier dispositivo, a los resultados de las pruebas que se le realizan al bebé en sus primeros días de vida.

--> Plan de Atracción de Congresos Profesionales de Alto Valor Estratégico por su impacto económico en la región.