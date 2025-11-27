Aprobada la oferta de empleo público del Ayuntamiento con 1.275 plazas, que se elevan a 2.381 con las de Seguridad

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid de 2025 con 1.275 plazas, que se elevan hasta las 2.381 al sumar la específica de Seguridad y Emergencias aprobada la pasada semana.

La oferta de empleo público ha sido aprobada tras alcanzar "un alto consenso con las centrales sindicales, con el apoyo tanto de CC.OO. como de UGT y CSIF y la abstención de CITAM", ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

De las plazas de este ejercicio, 826 son de turno libre y 449 de promoción interna. "Es la oferta general de turno libre más alta de toda la serie histórica", ha remarcado Sanz, que ha añadido que la oferta "viene a reforzar algunas categorías que son especialmente importantes para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid".