Aprobado definitivamente el proyecto para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la A-6 en Las Rozas

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de mejora de la accesibilidad del transporte público en la autovía A-6 entre la M-50 (kilómetro 21,4) y el enlace de Las Matas Sur (kilómetro 25,6), en el término municipal de Las Rozas.

El departamento que dirige Óscar Puente ha dado luz verde al expediente de información pública al proyecto de trazado de actuaciones a corto y medio plazo para esta mejora, cuyo presupuesto base de licitación estimado asciende a 32,3 millones de euros (IVA incluido) y que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las obras tienen por objeto la simplificación del tráfico de las vías de servicio para aumentar la fluidez y regularidad del tránsito de autobuses, mejorando el funcionamiento del transporte público de viajeros que circulan por estas vías, según ha explicado el Ministerio en un comunicado.

Los trabajos contemplan la ejecución de un carril exterior adicional en la vía de servicio izquierda (de entrada a Madrid) desde el kilómetro 22,5 al 24,8, mejorando los accesos a las urbanizaciones y a las dársenas de las paradas de autobuses (vial, aceras hasta pasarelas y marquesinas).

En el enlace A-6/M-50, a la altura del kilómetro 22, se prevé la ejecución de un tramo pasante con dos carriles de la vía de servicio izquierda (de entrada a Madrid), discurriendo mediante una estructura bajo la M-5 y continuando con un paso superior por encima del vial que conecta las glorietas existentes.

También la remodelación de las conexiones de la vía de servicio izquierda con la vía de servicio derecha de la M-50, con la calle Pablo Neruda y con la glorieta existente en esa margen, así como la ejecución de un tramo pasante con un carril de la vía de servicio derecha (de salida de Madrid) que se une con el transfer procedente del tronco, cruzando mediante un paso superior por encima del vial que conecta ambas glorietas. Igualmente, a partir de la calle de las Ceudas, se amplía la sección de la vía de servicio a dos carriles.

Respecto al enlace de Las Matas, a la altura del kilómetro 25, se dará continuidad a los dos carriles de la vía de servicio bajo el óvalo, una vez eliminada la pérgola ya ejecutada. También se construirá la conexión con el actual carril de la vía de servicio que conecta con el óvalo.

La vía de servicio continuará bajo sus estructuras y pasará al mismo nivel que la glorieta situada en el kilómetro 25,2 que da acceso al casco urbano de Las Matas, para lo cual será necesario proceder a su remodelación. Para ello, se ejecutarán dos nuevos viales de acceso a la calle San José Obrero y un nuevo vial de conexión entre el óvalo y la vía de servicio derecha de la A-6, cruzando sobre los nuevos viales de acceso a la calle San José Obrero mediante una estructura de paso superior.

Se dará continuidad a la vía de servicio izquierda que, en los tramos de salidas y entradas hacia la calle Marsil, dispone de un carril paralelo y cuñas de cambio de velocidad y, que discurre bajo el óvalo con dos carriles hasta conectarse con el ramal procedente del óvalo y la glorieta situada en la entrada de la calle Marsil. En este punto, se mejorará el trazado eliminando la curva y desplazando hacia el sur la incorporación al tronco de la A-6 desde la vía de servicio.

El proyecto también contempla la demolición de la pasarela existente en el kilómetro 25,4 y ejecución de nueva para acoger el incremento de capacidad de las vías de servicio, adecuando las pasarelas situadas en el kilómetro 21,3.