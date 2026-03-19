Aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la antigua fábrica de Clesa

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el proyecto definitivo de urbanización del ámbito de la parcela de la antigua fábrica de Clesa, ubicada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y que albergará un nuevo espacio verde, itinerarios peatonales accesibles y zonas estanciales.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha señalado que el proyecto estará promovido por Fuencarral Agrupanorte S.L., que financiará y ejecutará los trabajos bajo la supervisión del Área de Obras y Equipamientos.

La modificación permitirá adecuar el ámbito a la catalogación de la antigua factoría como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, preparando el entorno para su futura puesta en servicio como uso dotacional público.

Al mismo tiempo, generará un nuevo espacio verde de calidad para el barrio, acompañado de una conexión este-oeste que facilitará el acceso peatonal entre la calle Cardenal Herrera Oria, la estación de Renfe Ramón y Cajal y el hospital homónimo.

SOLUCIÓN A UNA "BARRERA URBANA"

El proyecto contempla la creación de nuevos itinerarios peatonales, destinados a eliminar la "barrera urbana" que actualmente supone la fábrica. Estos recorridos se integrarán con nuevas zonas estanciales accesibles y en coherencia con el futuro uso dotacional del edificio protegido.

El alumbrado de la zona se resolverá mediante luminarias led, contribuyendo a la mejora del confort y la seguridad. También se ha tenido en cuenta criterios de jardinería sostenible tanto desde el punto de vista de consumo del agua como de la elección de especies para el incremento y la mejora de la biodiversidad.

Además, se maximiza la superficie permeable y se emplean pavimentos de tonos claros que contribuyen combatir el calentamiento urbano. La actuación incorpora también un sistema propio de drenaje sostenible basado en la infiltración, captación y almacenamiento del agua de las lluvias, garantizando una gestión "más eficiente y responsable" de los recursos naturales.