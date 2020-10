Aprobado el dictamen de la Comisión de Reconstrucción con el acuerdo de todos los grupos menos Vox

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy el dictamen Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid, con la oposición de Vox, en el que proponen reforzar la sanidad pública, la contratación de personal sanitario, la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha justificado que su partido dejó la comisión para no "claudicar con una comisión del PSOE de Sánchez" y les ha indicado que son medidas que no sirven "para nada" porque no se han dedicado a negociar un presupuesto para poderlas llevar a cabo. "No están dispuestos a dar la batalla", les ha espetado.

En total son 214 conclusiones. Entre ellas, destaca la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia del Covid- 19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe y la mejora de las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales.

Asimismo, el establecimiento de una estructura institucional que sirva como instrumento para el desarrollo y fortalecimiento de la Salud Pública en la región, y para una más eficaz coordinación y colaboración el Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial y la presentación de los proyectos de Ley de Salud Pública y de Atención Primaria.

En materia sanitaria también proponen acabar con la temporalidad actualizando la regulación y la práctica del sistema de contratación de personal sanitario gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios, poner en marcha un plan de recuperación por síndrome de burnout o síndrome de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, y reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al Covid-19.

Además, quieren procurar la apertura plena de todos los centros de salud, consultorios locales y Servicios de Urgencia de Atención Primaria, con refuerzo de sus plantillas, contratar el número de rastreadores recomendado por los expertos y dotar de capacidad suficiente para analizar y remitir el resultado en veinticuatro horas de las pruebas PCR.

También, señalan como necesario dotar de financiación estructural a los Institutos de Investigación Sanitaria para que posean suficiencia financiera en el sostenimiento de su estructura científica y de gestión, contribuir a la Estrategia de Transformación Digital, potenciar la creación, desarrollo y funcionamiento de clústeres, para facilitar la creación de entornos colaborativos que contribuyan a dar apoyo a empresas y grupos pequeños.

AVALES A PYMES Y EDUCACIÓN PRESENCIAL

En materia económica, concluyen que sería bueno crear un nuevo Plan de Comercio que priorice el consumo local, la digitalización de procesos, el acceso a la financiación y la participación e implicación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones socialmente innovadoras, crear una nueva Fundación de Promoción del Turismo, facilitar avales a PYMES y autónomos afectados por la crisis del coronavirus.

Asimismo, plantear la prórroga de los ERTE, siempre desde una óptica flexible que debería permitir ampliar ese plazo en caso de que fuese necesario, sin que su percepción implique minoración en otra prestación futura, de acuerdo con los criterios consensuados con los agentes sociales.

Entre otros aspectos, proponen elaborar e impulsar un Plan de recuperación verde alineado con el Pacto Verde Europeo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, facilitar el acceso a la vivienda, asegurar una adecuada frecuencia del transporte público, fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, garantizar la educación de manera presencial, implementando todos los recursos y apoyos necesarios para que el alumnado pueda continuar sus procesos educativos.

En materia social, instan a aprobar una nueva Ley autonómica que garantice derechos, en todo el territorio autonómico y que reúna de manera integrada todos los centros, servicios y recursos de utilización pública y aprobar un Plan de Emergencia Social en la Comunidad de Madrid, con especial incidencia en los grupos de población en situación de especial vulnerabilidad.

Concluyen como necesaria la ampliación de plazas estables de alojamiento para las personas en situación de exclusión residencial y de mayor desventaja social, manteniendo el número de plazas generadas en la emergencia para que nadie se vea abocada a vivir en la calle. También, la creación de un programa de Apoyo Covid-19 para mayores de 65 años: para el abordaje de la soledad, aislamiento de personas mayores y la prevención de la salud, en colaboración con las entidades del Tercer Sector.

Además, proponen un refuerzo de los recursos destinados a las víctimas de violencia de género abordando de manera integral esta lacra, para poner en marcha medidas que prevengan y eduquen en igualdad y el compromiso del aumento de los Centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia.