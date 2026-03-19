Apuñalan a un menor de 16 años en Villaverde

Ambulancia de Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido la tarde de este jueves al ser apuñalado en el abdomen en el distrito de Villaverde y ha sido trasladado a un centro hospitalario con pronóstico reservado.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas a la altura del número 16 de la calle Escoriaza, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

A la llegada al lugar, sanitarios del Samur-Protección Civil han encontrado al menor en la calle con una herida penetrante en el abdomen por arma blanca. Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico reservado, ha indicado un portavoz de Emergencias Madrid.

También se han personado en el lugar agentes de la Policía Nacional para tratar de determinar lo sucedido. Se ha informado de los hechos a la Brigada Provincial de Policía Científica, de Policía Judicial y de Información.

Por el momento, no se ha localizado al agresor o presuntos agresores y tampoco se ha localizado el arma empleada en la agresión. También ha colaborado la Policía Municipal, que ha realizado labores de escolta al convoy sanitario hasta el hospital.