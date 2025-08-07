Arde una nave de paquetería en un polígono de Getafe - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran trabajando en el incendio que se ha declarado en una nave de paquetería en el polígono de Los Ángeles, en el madrileño municipio de Getafe.

Según ha informado una portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, la nave está localizada en la calle Tenerías y hasta allí se han desplazado 16 dotaciones.

En preventivo se encuentran también los servicios de Emergencias de la Cruz Roja Española en Madrid, Policía Nacional y Policía Local de Getafe. Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han pedido que si se está por la zona se sigan las recomendaciones de los servicios de emergencia.