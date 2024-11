Área social niega que 500 personas se quedaran fuera de recursos de Campaña del Frío, con una media de ocupación del 94%

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, capitaneada por José Fernández, ha negado, como ha afirmado la portavoz socialista, Reyes Maroto, que 500 personas se quedaran fuera de los recursos de la Campaña del Frío el pasado año, recursos que registraron una media de ocupación del 94 por ciento.

A lo que suman que ese medio millar de personas que no pudieron acceder "es imposible porque en Campaña del Frío no se trabaja con listas de espera".

Fuentes del área social han trasladado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid proporcionó en la última Campaña del Frío atención social a 1.890 personas en situación de exclusión socio-residencial.

Y respecto a la red de atención a personas sin hogar, que engloba recursos permanentes como el Juan Luis Vives que ha visitado hoy Maroto, a través de la Estrategia Dignitas, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de estas personas en situación de máxima exclusión a partir del reconocimiento de su dignidad, se articula una red de atención que en 2024 ha alcanzado las 1.200 plazas.

La red está compuesta por cinco centros (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta y Beatriz Galindo), especializados en perfiles concretos para proporcionar la atención más adecuada a sus necesidades. Además el pasado mes de septiembre se inauguró el nuevo equipamiento Pedro Meca, dotado con 32 plazas, que funciona como un recurso de tránsito entre la situación de calle y la derivación a una plaza estable en otro centro de la red.

Se une a programas que se desarrollan en viviendas y que aplican las metodologías Housing First y Housing LED, además de dos programas de carácter preventivo del sinhogarismo dirigido a mujeres (No Second Night) y a jóvenes (A Tiempo).

Precisamente la Junta de Gobierno aprobó en octubre un incremento de plazas para A Tiempo, pasando de las 40 actuales a 68, y próximamente se reforzará también el personal de los Equipos de Calle y de la Puerta Única de Entrada