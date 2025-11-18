Arranca Bicibebas, 60 bicicletas municipales eléctricas y de montaña para recorrer el parque forestal de Valdebebas

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Hortaleza, David Pérez. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha Bicibebas, 60 bicicletas municipales eléctricas y de montaña para recorrer el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI y el parque Princesa Leonor destinadas a reforzar la sostenibilidad y el uso público responsable de esta zona verde, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Se trata de un nuevo servicio gratuito de préstamo de bicicletas, ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y del concejal de Hortaleza, David Pérez.

Cuenta con 60 bicicletas --40 de ellas eléctricas y 20 de montaña--. El punto de préstamo está ubicado en la calle de María Mercedes de Borbón 186, próximo a la entrada 14 del parque Princesa Leonor y su Centro de Interpretación y Educación Ambiental.

El sistema, gestionado mediante la aplicación móvil Bicibebas, funcionará en invierno (octubre-marzo), de 11 a 17 horas, con el último préstamo a las 15.45 horas, y en verano (abril-septiembre), de 10.30 a 20 horas, con el último préstamo a las 18.45 horas. No estará operativo los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni 1 y 6 de enero. El 5 de enero permanecerá abierto únicamente en horario de mañana.

El tiempo máximo de uso por préstamo será de 90 minutos, con circulación permitida exclusivamente dentro de ambos parques. Los menores de 16 años deberán contar con autorización adulta y utilizar casco obligatorio, facilitado por el propio servicio.

La aplicación móvil Bicibebas incorpora un teléfono de atención para comunicar incidencias y un espacio específico para que los usuarios puedan trasladar sus sugerencias. El servicio dispone de una normativa específica que regula aspectos como el uso responsable, la correcta devolución del material y la prohibición de salir del perímetro de los parques.