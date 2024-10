Arranca la campaña de vacunación de gripe y Covid para 1,6 millones de madrileños: mayores de 60 y niños de 6 a 59 meses

En estos momentos se comienza a ver una ligera circulación, tanto de gripe como de Covid, aunque la situación es "estable", según Sanidad

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado este lunes a vacunar de manera simultánea frente a la gripe y el Covid-19 (dosis de refuerzo) a 1,6 millones de ciudadanos de la región, aquellos que tienen más de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y niños desde los 6 meses hasta los 59 (casi 5 años), en este caso solo la dosis antigripal.

Tras esta primera fase, a partir del 21 de octubre el proceso se ampliará al resto de grupos diana: embarazadas, enfermos crónicos, con patología cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, o salud inmunodeprimida, así como a los cuidadores de personas vulnerables. Finalizará el próximo 31 de enero.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado una consulta de Enfermería del Centro de Salud Somosaguas, en Pozuelo de Alcorcón, donde ha presenciado el proceso de inmunización de Margarita Arenas, de 78 años, y su marido José María Sánchez Martín, de 79.

Precisamente, los mayores de 60 años son los más concienciados con la necesidad de vacunarse, según ha explicado Isabel Sierra Martín, directora del centro de salud. "La vacunación mejora la salud y hay una menor afluencia en las consultas e ingresos hospitalarios.

Es el caso de José Gómez, de 67 años, que ha acudido a recibir la doble vacunación "porque otros años" le ha ido "muy bien" y ha animado a inmunizarse recordando que es un proceso sencillo.

También arranca la vacunación para niños de entre 6 y 59 meses (casi 5 años), grupo que por segundo año recibe la antigripal. La consejera de Sanidad ha asistido al proceso llevado a cabo para las hermanas Irene e Isable, de 1 y 2 años.

Como novedad en esta ocasión, ha explicado Isabel Hernández Izquierdo, responsable de Enfermería del centro de salud, se incluye dosis intranasales para menores de entre 2 y 4 años sanos.

En este sentido, Matute ha subrayado la importancia de la vacunación. "Primero para no enfermar y luego para no contagiar. Somos de las comunidades autónomas que más población se vacuna; esto va a hacer que tú no te pongas malo y que si no te pones malo por tanto no puedas contagiar a personas frágiles que puedan estar a tu alrededor, con lo cual haremos campañas de vacunación y de concienciación para que todo el mundo que tenga que vacunarse se vacune", ha indicado.

Entre octubre de 2023 y abril de 2024, Sanidad logró una cobertura del 69,1% en mayores de 65 años. El objetivo era el 75% establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se logró en la pasada campaña, pero este año parece que los usuarios están dispuestos a vacunarse al haberse dejado ya atrás el Covid", ha explicado Sierra Martín.

SITUACIÓN DE GRIPE Y COVID

En declaraciones a los medios, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha subrayado que "en estos momentos se comienza a ver una ligera circulación, tanto de gripe como de Covid", aunque la situación, ha explicado, es "estable".

"Precisamente por eso es la razón por la que en este momento comenzamos con la vacunación, para facilitar que en las próximas semanas las personas puedan vacunarse y de esa manera estar protegidas para esa mayor circulación que esperamos a partir de finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, fundamentalmente tanto de virus de gripe como de virus frente a Covid-19", ha apuntado.

"El Covid es un virus que está constantemente con nosotros en la Comunidad de Madrid y a nivel mundial, de manera que puede haber determinados picos de incidencia a lo largo de todo el año. De hecho, tuvimos uno quizá más importante aproximadamente en el mes de junio. Esa es la razón por la que recomendamos hacer esta vacunación sinérgica, simultánea, tanto de gripe como Covid, por el efecto que tiene en las personas que pueden tener una infección con Covid-19", ha explicado.

En cuanto a la gripe, ha recordado que las vacunas ya están adaptadas a las cepas circulantes de la gripe en el hemisferio sur, las que marcan la tendencia en el hemisferio norte. "Nuestras vacunas están ya adaptadas con dos cepas análogas del virus A, tanto H1N1 como H3N2, y dos cepas también del virus B, que normalmente circula al final ya de la temporada de infestación", ha dicho.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico ha adquirido, en el caso de la gripe, más de 1,6 millones de unidades, 40.300 dosis más respecto a la anterior. Se incluyen 75.000 viales intranasales para menores de entre 2 y 4 años.

En total, el presupuesto asciende a 21,5 millones de euros. Esta inversión de la sanidad pública madrileña abarca 980.000 dosis de vacuna adyuvada, que se administrará a población de 60 y más años; 70.000 de inyecciones alta carga, para institucionalizados en residencias; y 500.000 viales de vacuna inactivada tetravalente, destinadas a ciudadanos de entre 5 y 59 años con condiciones de riesgo y menores de entre 6 meses y 2 años.

PETICIÓN DE CITA

Por cuarto año consecutivo, la campaña para vacunar de manera simultánea frente a la gripe y el Covid 19 (dosis de refuerzo) se desplegará principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Para recibir este servicio en la red pública de Atención Primaria, el usuario tiene que solicitar cita con el personal de Enfermería. Para ello tiene varias opciones: presencialmente, en su centro de salud; llamando al teléfono de este último e indicar la opción 3; en los quioscos digitales allí ubicados, mediante el botón vacuna antigripal; a través de la App Tarjeta Sanitaria Virtual o bien Cita Sanitaria, o en la web de la Comunidad de Madrid.

La inmunización conjunta también se administrará en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, ubicado en el número 15 de la calle General Oraá de la capital; los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (pacientes con condiciones de riesgo); los servicios de prevención de riesgos laborales de los recursos sanitarios, sumándose además algunos complejos médicos privados. Las dosis frente al Covid-19 son vacunas adaptadas a las nuevas subvariantes JN.1 de la variante Ómicron, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales.

La Dirección General de Salud Pública ha elaborado materiales informativos que incluyen cartelería de la población diana y dípticos informativos sobre la vacunación de la gripe en los niños de 6 a 59 meses. Todos los contenidos están disponibles en esta web.