Arranca la etapa 2 de urbanización de Los Cerros, la que concentrará más viviendas, con casi 2.000 con protección

El delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento, Álvaro Gónzalez; el presidente de Los Cerros, Miguel Díaz; y el viceconsejero de Medio Ambiente, Rafael García, en el acto de primera piedra de Los Cerros. - CARLOS MANZANO ALONSO (LOS CERROS)

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La etapa 2 de urbanización del desarrollo urbanístico Los Cerros, en el distrito de Vicálvaro, ha arrancado este lunes con la colocación simbólica de la primera piedra, una etapa que se caracteriza por ser la que concentrará el mayor número de viviendas del proyecto, 6.953, de las que 1.952 contarán con algún tipo de protección oficial.

De ellas, 888 dependerán de EMVS Madrid y 1.064 de la Comunidad de Madrid, han detallado desde el Ayuntamiento. La primera piedra llega después la firma del acta de replanteo el pasado 30 de julio y supone un paso adelante dentro de los Desarrollos del Sureste para "construir un barrio sostenible, bien conectado y pensado para las personas, que se convierta en un referente del urbanismo del siglo XXI en Madrid", en palabras del presidente de la Junta de Compensación de Los Cerros, Miguel Díaz Batanero.

En la misma línea ha ido el delegado de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, que ha puesto a Los Cerros como "un buen ejemplo del modelo de ciudad basado en soluciones reales para las personas, con más vivienda asequible, más seguridad jurídica y más colaboración público-privada".

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha informado, además, de que no sólo las grúas ya están trabajando en Los Cerros sino que esperan la petición de simultaneidad en 2026.

Por su parte, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, José María García Gómez, ha felicitado a la Junta de Compensación por lograr "el urbanismo que aúna la modernidad de un territorio en avance con unas buenas dotaciones y equipamientos y con una seña de identidad de la región, que es que el urbanismo ha generado que el 50% del aprovechamiento residencial de los ámbitos lo sea en viviendas con algún régimen de protección".

EL CORAZÓN DE LA VIVIENDA

La etapa 2 ha sido definida por la Junta de Compensación como "el corazón de la vivienda del nuevo desarrollo" ya que concentra el mayor número de viviendas del proyecto, "con 8.258 unidades, de las cuales 5.129 contarán con algún tipo de protección oficial".

Las obras de urbanización de esta etapa suponen una inversión de 85,1 millones de euros para una inversión total de 3.000 millones previstos para todo el desarrollo.

En línea con la apuesta por la movilidad sostenible, esta fase incorporará 12,7 kilómetros de carril bici. Parte de los 30 kilómetros proyectados en el conjunto del desarrollo. Además se destinarán 239.543 metros cuadrados a equipamientos sociales.

También se prevén 64 hectáreas de zonas verdes, divididas en cuatro hectáreas de áreas ajardinadas, zonas estanciales y espacios infantiles y junto a 60 hectáreas de espacios naturales gracias a la actuación en el Cerro de la Herradura.

MÁS ZONAS VERDES QUE EL RETIRO

Los Cerros cuenta con una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados en los que se prevé la construcción de 14.276 viviendas, de las que la mitad estarán sujetas a algún tipo de protección oficial. Con un 12% de superficie edificable, Los Cerros apuesta por un modelo urbano singular donde naturaleza y ciudad se integran armónicamente, con 550.650 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales y la creación de 15.000 empleos a lo largo de su ejecución, han recordado Consistorio y Junta de Compensación.

El ámbito contará con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, lo que hace que supere en extensión al parque de El Retiro. Allí se plantarán más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

Ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R-3 y la M-203 y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de la EMT.