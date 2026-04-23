Arranca Libromad en Madrid: 400 actividades, 300 autores y una "gran fiesta" de la literatura por toda la región

Interior de la librería Rafael Alberti, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid da el pistoletazo de salida este jueves, Día del Libro, a la primera edición de Libromad, un festival literario que, bajo el lema 'Los confines de los libros', ofrecerá hasta el domingo más de 400 actividades en un centenar de municipios, con la participación de cerca de 300 autores y 145 librerías.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo autonómico, nace con el objetivo de dar continuidad a la mítica Noche de los Libros en su misión por fomentar la lectura y poner en valor el papel de escritores, librerías y bibliotecas.

Durante cuatro jornadas, el festival desplegará una programación que incluye encuentros en librerías, conversaciones entre editores, escritores y lectores, así como actividades en espacios culturales de toda la región, destaca la Comunidad en un comunicado.

Librerías como Las Indomables (Chamartín) o Pérgamo (Salamanca) acogerán citas literarias con autores y editores, mientras que espacios como Ivorypress (Chamberí) serán escenario de diálogos sobre ámbitos como la neurociencia o el diseño urbano.

Además, se celebrarán también presentaciones, firmas y encuentros con autores en distintos formatos, con especial protagonismo de las librerías independientes, que se convertirán en puntos de reunión entre escritores y lectores durante todo el festival. Entre los participantes de esta primera edición destacan autores como Espido Freire, Andrés Trapiello, María Dueñas y Jacobo Bergareche.

Por otro lado, Libromad se suma al proyecto internacional Global Book Crawl, que propone un recorrido por librerías independientes. Hasta el sábado, los participantes podrán sellar un pasaporte literario visitando distintos establecimientos y canjearlo por un obsequio en el acto de clausura del domingo en la Plaza de España, donde se celebrarán mesas redondas y música en directo.

Este espacio de la capital acogerá el domingo 26 de abril el acto central del festival, con mesas redondas, participación de autores y música en directo, convirtiéndose en el punto final de las cuatro jornadas de programación.

BIBLIOTECAS Y MUNICIPIOS, PROTAGONISTAS DESDE EL PRIMER DÍA

La programación en bibliotecas arranca hoy con propuestas como la mesa redonda 'Menos postureo y más puchero: contra la tiranía de los foodies' en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina (Arganzuela), con la participación de Juan Manuel Bellver, Sacha Hormaechea y Alberto Fernández Bombín.

También este jueves, la Biblioteca del Real Jardín Botánico (Retiro) acogerá la presentación de La voz del viento, mientras que en la Biblioteca Pública Elena Fortún (Retiro), en colaboración con Metro de Madrid, tendrá lugar una charla-coloquio sobre el libro 'El alma del suburbano madrileño. Un viaje por las estaciones de la etapa clásica (1919-1944)', seguida de una visita a la Nave de Motores de Pacífico.

El viernes, desde la Biblioteca Miguel de Cervantes de Colmenar Viejo partirá una intervención escénica itinerante con lecturas en distintos puntos del municipio. Ese mismo día, la Biblioteca Municipal de Collado Villalba acogerá a las 20 horas un 'escape fun' literario.

El sábado, Galapagar celebrará en la Biblioteca Municipal Ricardo León su VI Feria del Libro, con participación de autores, editoriales y asociaciones locales. También ese día, la Casa de Velázquez (Moncloa-Aravaca) acogerá una actividad de lectura teatralizada a cargo de la compañía Prostíbulo Poético.

En paralelo, otros espacios culturales como el Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) acogerán propuestas de teatro de objetos en las que el público seguirá la obra mediante auriculares.

EL MARPA INAUGURA SU CICLO SOBRE CIENCIA Y BIOLOGÍA

Coincidiendo con el inicio del festival, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares, pone en marcha este miércoles su ciclo de encuentros sobre ciencia y biología, que se desarrollará los días 23, 25 y 28 de abril a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa se abre hoy con la presentación de 'El tesoro del convento caído', de José María Pérez 'Peridis', en una conversación con el director del museo, Enrique Baquedano, centrada en la relación entre memoria, historia y patrimonio.

Las siguientes citas incluirán, el 25 de abril, un diálogo entre Baquedano y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga bajo el título 'Mis lecturas', en el que repasarán obras clave de ciencia y paleontología, y el 28 de abril la presentación de 'Sexo salvaje', del biólogo Ricardo Moure, dedicada a explorar las formas de reproducción en la naturaleza.

GRAN ACTO CENTRAL EN PLAZA DE ESPAÑA

Como broche final, el domingo Plaza de España se vestirá de gala para acoger desde las 10 horas una gran celebración del libro abierta a todos los públicos, concebida como una "gran fiesta" del sector y de los lectores.

La jornada arrancará con una lectura colectiva acompañada de una chocolatada popular. A las 11 horas tendrá lugar la actividad 'Leer para reencantar el mundo', con la participación de los autores Manuel Vilas, María Hesse, Lorenzo Silva, Marta Fernández y Blanca Lacasa.

A las 12 horas, el público podrá disfrutar del concierto de Billy Boom Band, un proyecto de pop-rock dirigido a público familiar bajo el lema '#elrocksíescosadeniños'. A las 13 horas se celebrará la performance literaria '¿Quién es Celeste Baker?', el proyecto de Lourdes Hernández, conocida como Russian Red, que combinará literatura, interacción con el público y música en directo.

El cierre musical llegará a las 14 horas con Alberto & García, banda que fusiona folclore latinoamericano, pop-rock clásico y electrónica.