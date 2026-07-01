Arranca este mes el programa Cine en municipios con proyecciones en Batres, Humanes o Aranjuez

Archivo - Soportales vacíos del Palacio Real de Aranjuez - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

BATRES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este mes de julio el programa Cine en Municipios, una iniciativa del Ejecutivo autonómico para acercar la cultura audiovisual a nuevos públicos y ampliar la oferta cultural de las localidades.

En esta primera fase, la actividad llegará a Batres, población que ha acogido este miércoles la celebración del Consejo de Gobierno; Humanes de Madrid; San Martín de la Vega; Torres de la Alameda, y Aranjuez, poblaciones seleccionadas según criterios de necesidad cultural, equilibrio territorial y viabilidad técnica. Actualmente, 28 de las 179 localidades de la región disponen de una sala de cine, según ha detallado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Cada municipio podrá diseñar su programación en función de sus públicos y necesidades culturales, seleccionando las películas entre un amplio catálogo de mil títulos.

El sistema previsto permite organizar hasta cuatro pases al mes, con la posibilidad de adaptar las sesiones a distintos perfiles de espectadores, como público familiar, adulto, juvenil o personas mayores.

Arrancará en julio, hasta diciembre, en los municipios de Humanes de Madrid, en el Teatro Ana Diosdado; San Martín de la Vega, en el salón de actos del Centro Cívico Cultural, y Torres de la Alameda, en el auditorio Las Amapolas. Los vecinos de Aranjuez disfrutarán de tres meses de cine desde octubre a diciembre en el Teatro Real Carlos III. Mismo periodo temporal se cumplirá en Batres.

A esta nueva iniciativa se suma la propuesta cinematográfica que el Centro de Humanidades Sierra Norte en La Cabrera viene desarrollando desde hace varias temporadas, consolidándose como un espacio estable de proyección audiovisual en esta zona de la Comunidad de Madrid.

Su programación, con títulos nacionales e internacionales de diversa índole, ha contado con una gran acogida entre los vecinos y continuará de forma paralela a su puesta en marcha en los nuevos municipios. El centro afronta ahora su bloque de cine de verano con títulos como 'Los pecadores', 'La cena' o 'Mufasa: El rey león'.