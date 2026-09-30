Arranca la tramitación del decreto de la Comunidad para incorporar la resolución rápida de conflictos éticos en sanidad

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón crea un Comité de Integridad Científica - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del decreto que regulará el asesoramiento en materia de bioética dentro del sistema sanitario para mejorar la respuesta a los problemas que pueden surgir en la atención a los pacientes.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles someter el texto a consulta pública en el Portal de Transparencia, según ha trasladado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El proyecto contempla la creación de un Comité de Bioética, un órgano colegiado, consultivo e independiente que asesorará sobre cuestiones éticas relacionadas con la biomedicina en toda la región. También regula un modelo de Consultoría de Ética Asistencial al que los profesionales podrán acudir para resolver con rapidez los conflictos que surjan durante la atención sanitaria.

El decreto actualizará y reunirá en un mismo marco la regulación sobre bioética en el ámbito de la salud, con el fin de ordenar su funcionamiento. Asimismo, reforzará la participación de la Comunidad de Madrid en la Red de Cooperación Técnica y Coordinación de los Consejos, Comisiones y Comités de Bioética de las Comunidades Autónomas y del Comité de Bioética de España.

Entre los objetivos del nuevo órgano colegiado estará velar por la aplicación de los principios básicos de la ética en cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad de las personas.

Para ello, podrá emitir informes y recomendaciones cuando lo considere necesario o cuando se lo soliciten otras instituciones, como los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria (CEAS).