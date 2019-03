Arsuaga pide a Carmena que se disculpe por "insultar a los cristianos" con la obra de Matadero

Publicado 19/03/2019 15:07:57 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPAPRESS) -

El portavoz de MasLibres.org, Ignacio Arsuaga, ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pida disculpas por "insultar a los cristianos" con la obra 'Dios tiene Vacgina' y ha reclamado que destituya a la responsable municipal de la misma, Getsemaní San Marcos.

Así lo ha solicitado Arsuaga en su cuenta de Twitter después de que ayer 'Más Libres', impulsada por HazteOir y creada para defender la libertad religiosa, reclamara la retirada de la obra de teatro.

MasLibres.org ha registrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid 32.643 firmas de ciudadanos que exigen a Carmena, "responsabilidades políticas" por destinar dinero público a la citada función teatral.

Asimismo, la plataforma han pedido a Carmena la dimisión de la responsable de Programas y Actividades Culturales, Getsemaní San Marcos.

Arsuaga, ha explicado que el daño que han hecho a los madrileños, no sólo a los cristianos, "no puede caer en saco rato". Y ha añadido: "El equipo de gobierno de Manuela Carmena ha asegurado que esta obra es 'libertad de expresión'. Nos parece muy bien que la gente pueda expresarse, pero nos negamos a que el dinero público que sale de nuestros impuestos, de los bolsillos de todos los ciudadanos, sirva para ofender los sentimientos de los cristianos".

Y ha denunciado que "esta obra es una aberración, una ofensa a nuestra cultura y tradición de celebrar la Semana Santa y un agravio directo a la fe de todos los cristianos". Y ha agregado: "Si quieren ofendernos, que al menos tengan la vergüenza de hacerlo con su propio dinero".

El portavoz de MasLibres.org ha hecho hincapié en que esta ofensa "no puede salir gratis" a Manuela Carmena ni a su responsable de Programas y Actividades Culturales, Getsemaní San Marcos.

"No puede permencer ni un minuto más en el cargo porque ha permitido que se represente con dinero público una obra que se burla de las miles de personas que procesionan cada año en las cofradías de toda España, de los nazarenos, muchos de ellos niños, de los costaleros", ha destacado.

"Aunque la obra de teatro ya no se represente vamos a continuar con la campaña. No vamos a parar hasta frenar este tipo de ataques. Pedimos libertad para todos, y no solo para los que consideran que profesar una religión es poco menos que un delito", ha concluido Arsuaga.