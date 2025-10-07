El arte virreinal peruano aterriza en Madrid por la Hispanidad con 13 obras en tres sedes

Entrada a la exposición 'Ecos del arte del virreinato del Perú' en la Casa Museo Lope de Vega - EUROPA PRESS

Proceden del Museo Pedro de Osma de Lima, entre las que destacan diversas imágenes marianas, un baúl con un Nacimiento o tupus de plata

MADRID, 7 Oct.

El arte virreinal peruano aterriza en la Comunidad de Madrid por la Hispanidad 2025 con una exposición que se podrá visitar en tres sedes, la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes, hasta el 11 de enero, y en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desde mediados de diciembre y también hasta el 11 de enero.

Incluye 13 piezas procedentes del Museo Pedro de Osma de Lima, entre las que destacan diversas imágenes marianas, un baúl con un Nacimiento o tupus de plata. Una muestra que revela la simbiosis entre la cultura incaica y la española, que produjo la cristalización de la cultura virreinal y de una identidad compartida, tal y como ha dado a conocer este martes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En la presentación, que tenido lugar en el patio de la Casa Museo Lope de Vega, Díaz Ayuso ha recordado a los "seis millones de almas" que comparten un idioma común, el español, y esa "forma de entender el mundo tan propia", una de las razones por las que la Comunidad de Madrid celebra la Hispanidad "con orgullo".

"Queremos celebrar, gracias a nuestra historia de siglos en común, que somos naciones hermanas, unidas por el mestizaje, por el humanismo cristiano y por nuestra lengua común, el español, que nos dan una manera común de entender la vida y estar en el mundo", ha expresado.

La exposición, con el título 'Ecos del arte del virreinato del Perú' se inspira en la resonancia del sonido y sugiere cómo el arte del virreinato peruano, nacido en el diálogo entre Europa y América, reverberó con fuerza propia en la historia del arte universal. Un arte que comenzó como una reproducción de modelos europeos y se transformó de una manera original.

Esto es, un eco que se desarrolló con nuevas resonancias, incorporando matices locales y generando una nueva identidad artística. Así, el arte virreinal del Perú se entiende como una manifestación nacida "del encuentro, del entendimiento y del enriquecimiento entre mundos que aprendieron a dialogar". Todas las obras de la muestra proceden del Museo Pedro de Osma de Lima, una institución referente en la conservación y difusión de tres siglos de historia virreinal hispanoamericana.

La muestra cuenta con 13 obras: nueve podrán verse en la Casa Museo Lope de Vega, tres en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, y otra, un baúl con un Nacimiento o Belén, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Entre las obras destacan imágenes profundamente arraigadas en la identidad americana, como Santa Rosa de Lima, primera santa de América y símbolo de espiritualidad mestiza, o la Virgen Peregrina, cuya devoción se expandió en tierras peruanas con matices propios. La muestra también explora el virtuosismo técnico: desde los lienzos cubiertos con pan de oro hasta la policromía aplicada en esculturas y la riqueza de los belenes.

Asimismo, se revisan iconografías singulares que reflejan esta hibridación: los arcángeles arcabuceros, que combinan lo celestial con la estética militar barroca; los árboles genealógicos incas, en los que el linaje indígena se entrelaza con la nobleza española; y las representaciones devocionales que responden tanto a la tradición europea como al fervor americano.

'Ecos del arte del Virreinato del Perú' se concibe como un espacio de diálogo entre disciplinas: historia del arte, literatura, conservación y técnica, para converger en una lectura renovada del patrimonio, que revela al arte virreinal como "una expresión de fe, creatividad y encuentro cultural".